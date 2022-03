Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono tanti giochi a partire da 2 euro

Xbox Store ha appena svelato tanti nuovi sconti settimanali, disponibili come ogni martedì su tantissimi dei giochi più amati sulle console di casa Microsoft.

Si tratta di un’ottima occasione per risparmiare non solo con le Promozioni Gold, riservate agli abbonati Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, ma anche per scoprire tante nuove offerte dedicate che, in questa occasione, proporranno sconti fino al 90% e tantissimi giochi a meno di 20 euro.

Gli abbonati possono infatti non solo accedere a un sempre crescente catalogo di giochi gratis, che presto si aggiornerà con un nuovo soulslike in uscita quest’anno al day one, ma anche con tanti bonus esclusivi dedicati come le già citate Promozioni Gold.

Ma anche gli utenti senza alcun abbonamento potranno approfittare di tanti sconti, come le svendite sui giochi a meno di 20 euro che include tanti dei videogiochi più amati disponibili su Xbox.

Tra i franchise in offerta a cifre bassissime non possiamo non segnalare Assassin’s Creed, mettendo in particolare evidenza gli sconti del 70% e del 75% sugli amatissimi The Ezio Collection, Origins e Odyssey.

Sottolineiamo inoltre la grande offerta su GTA V Premium Edition, che oggi potrà essere vostro con uno sconto del 50% a soli 14 euro e 99 centesimi.

Xbox Store ha anche reso disponibili in offerta i videogiochi più amati di Square Enix, come le saghe di Final Fantasy, Dragon Quest e Tomb Raider con sconti che possono arrivare fino all’85%.

L’offerta più conveniente che vogliamo segnalarvi arriva però grazie alle Promozioni Gold, riservate dunque agli abbonati Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate e riguarda Homefront The Revolution: lo sparatutto in prima persona potrà infatti essere vostro a soli 1.99€ grazie allo sconto del 90%.

Potete trovare tutte le offerte settimanali al seguente indirizzo, mentre di seguito vi segnaleremo le migliori promozioni di Xbox Store selezionate da noi:

Ricordiamo che tutte le promozioni saranno valide fino a martedì 22 marzo, giornata in cui saranno disponibili tante altre offerte settimanali su Xbox Store.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che avete ancora poche ore per riscattare un nuovo gioco gratis su Xbox Store, come regalo Games With Gold aggiuntivo a sorpresa.

I fan della console di casa Microsoft potrebbero assistere nei prossimi mesi a un nuovo grande evento: Xbox vorrebbe organizzare un grande show a giugno, con o senza E3.