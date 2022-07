Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono Cyberpunk 2077 e tanti grandi RPG

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, con tante nuove offerte fino al 90% su tanti imperdibili prodotti.

Oltre a tante nuove offerte valide per tutti gli utenti, tra gli sconti della console di casa Microsoft segnaliamo in particolar modo le interessantissime Promozioni Gold, che sono però disponibili esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

Potrete infatti approfittare delle offerte su alcuni dei più grandi RPG disponibili sul mercato: ad esempio, potrete acquistare l’ambizioso Cyberpunk 2077 con il 50% di sconto, recuperando così a un ottimo prezzo uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi anni.

Non si tratta però dell’unico gioco di ruolo disponibile nelle Promozioni Gold: restando in tema CD Projekt, potrete infatti acquistare gli altri titoli della serie The Witcher, incluso l’amatissima GOTY del terzo capitolo e lo spin-off Thronebreaker, con grandi offerte fino all’85%.

I fan alla ricerca di grandi classici potrebbero inoltre voler tenere d’occhio Lost Odyssey e il primo Mass Effect al 75% in meno. L’offerta invece più conveniente che vogliamo segnalarvi è dedicata a XCOM 2, lo strategico a turni disponibile in diverse edizioni al 90% in meno.

Ovviamente non sono le uniche offerte disponibili su Xbox Store, motivo per il quale vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo. Di seguito, vi riporteremo invece alcuni dei migliori nuovi sconti disponibili e selezionati dalla nostra redazione.

Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition

Lost Odyssey

Mass Effect

XCOM 2

Resident Evil Village Deluxe Edition

Saints Row IV: Re-Elected

Batman: Arkham Knight

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 — Cross-Gen Deluxe Bundle

Tra le tante ulteriori offerte di Xbox Store che potrete trovare nella lista completa, segnaliamo anche gli sconti dedicati al franchise di Dark Souls, ancora disponibili per le prossime ore.