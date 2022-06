Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono celebri open world

Anche oggi Microsoft ha deciso di rinnovare l’appuntamento con i consueti sconti settimanali di Xbox Store su tanti titoli selezionati: nelle prossime ore gli utenti avranno la possibilità di risparmiare fino al 90% sui migliori giochi disponibili.

Questa settimana le Promozioni Gold sono particolarmente interessanti, ma vale la pena di ricordare che si tratta di sconti esclusivi per gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (potete rinnovare il vostro abbonamento su Amazon) e che potrete comunque trovare tanti altri prodotti in offerta.

Tra le nuove offerte di Xbox Store più intriganti segnaliamo certamente quelle dedicate ad alcuni celebri open world: uno di questi è Biomutant, l’ambizioso progetto pubblicato da THQ Nordic e che vi permetterà di esplorare un mondo post-apocalittico estremamente vasto.

Oggi potrete farlo vostro al prezzo speciale di 29,99€, dato che l’abbonamento Gold vi permetterà di risparmiare ben 30 euro sul prezzo finale del prodotto.

Rimanendo in tema open world, grazie alle promozioni Gold potrete acquistare a prezzo scontato anche una delle più amate produzioni Ubisoft: Assassin’s Creed Revelations può essere vostro con il 60% di sconto, acquistandolo così a soli 3 euro e 99 centesimi.

Per quanto riguarda invece gli sconti disponibili per tutti gli utenti e, di conseguenza, svincolati da qualunque iscrizione vogliamo segnalare l’offerta dedicata a Overwatch Legendary Edition: l’hero shooter di Blizzard è attualmente scontato del 67%.

Cogliamo anche l’occasione per segnalare tantissime promozioni dedicate ai simulatori: una delle più convenienti e intriganti è sicuramente AER Memories of Old, un open world action adventure con un comparto tecnico molto affascinante, che oggi può essere vostro a soli 1,49€ grazie allo sconto del 90%.

Se volete consultare nel dettaglio tutti i giochi in offerta, includendo anche le promozioni avviate nelle scorse settimane e ancora disponibili, potete scorrere accuratamente la lista cliccando qui: di seguito vi riepilogheremo invece i nuovi migliori sconti di Xbox Store, selezionati dalla nostra redazione.

Biomutant

Assassin’s Creed Revelations

Overwatch Legendary Edition

One Piece: Burning Blood – Gold Edition

Shantae and the Seven Sirens

Stardew Valley

Cities Skyline

Beyond Good & Evil HD

Crysis Remastered

AER – Memories of Old

theHunter Call of the Wild – 2022 Edition

Outbreak: Complete Collection

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che Xbox sta offrendo in regalo una grande avventura narrativa senza alcun costo aggiuntivo, per celebrare nel migliore dei modi il Pride Month.

C’è sicuramente molta attesa per scoprire le novità in casa Microsoft nel prossimo showcase Xbox + Bethesda: in queste ore è stato però confermato che ci sarà un secondo evento a pochi giorni di distanza.

Ci sono grandi possibilità di riuscire a scoprire nel prossimo showcase quali saranno i nuovi giochi gratis inclusi su Xbox Game Pass: nel frattempo, sappiamo già quale sarà il primo titolo importante che lascerà il servizio a luglio.