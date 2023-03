Xbox Game Pass, addio a 8 giochi gratis da marzo 2023: c’è un big Marvel

Come ormai i fan sono soliti aspettarsi, le app di Xbox Game Pass si sono aggiornate per segnalare l’elenco di giochi gratis in uscita a marzo, anticipando così il consueto annuncio di casa Microsoft sul blog ufficiale.

Il servizio in abbonamento della casa di Redmond (lo trovate su Amazon) è ancora una volta costretto a fare delle rinunce importanti sul proprio catalogo, annunciando l’addio di ben 8 giochi gratis nelle prossime settimane.

Come riportato da Pure Xbox, la lista è stata infatti aggiornati pochissimi istanti fa con tante novità da non lasciarsi scappare, tra le quali è presente anche una premiata avventura Marvel.

Stiamo naturalmente parlando di Marvel’s Guardians of the Galaxy, la grande avventura ispirata all’iconico improbabile gruppo di eroi della casa delle idee: al momento non sappiamo con certezza quando non saranno più disponibili tutti i giochi gratis, ma è plausibile immaginare che saranno rimossi dal 15 marzo 2023.

Xbox Game Pass avvisa infatti con circa due settimane di anticipo gli utenti delle uscite dal catalogo, dando così il tempo ai giocatori di scaricare e provare tutti i titoli prima che sia troppo tardi.

Di seguito vi riporteremo dunque l’elenco completo con gli 8 titoli in uscita a marzo dal servizio in abbonamento:

Xbox Game Pass: giochi gratis in uscita da marzo 2023

F1 2020

Goat Simulator

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Paradise Killer

Undertale

Young Souls

Zero Escape: The Nonary Games

Un’altra produzione che vale la pena di provare prima che sia troppo tardi e che vogliamo segnalarvi è sicuramente Undertale, il fenomeno indie che ha conquistato tutto il mondo e che presto non potrete più giocare gratuitamente.

Nel caso di F1 2020, la simulazione sportiva sta per essere rimossa direttamente dal catalogo di EA Play, in occasione dell’imminente aggiunta di F1 22 che dovrebbe avvenire proprio nella giornata odierna, anche se al momento non è ancora disponibile.

Nel frattempo, vi ricordiamo che pochi giorni fa sono stati aggiunti altri 2 giochi gratis al catalogo, tra i quali c’è anche il sorprendente Soul Hackers 2. Pur essendo soltanto nel mese di marzo, il servizio in abbonamento sta già pensando al futuro: è già stato confermato il primo gioco gratis in arrivo nel 2024.