Xbox Game Pass oggi dice addio a questi 7 giochi gratis

Microsoft ha rivelato i primi giochi gratis che arriveranno a marzo, ma il catalogo Xbox Game Pass si sta preparando a dire addio a una serie di titoli di spessore.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo vasto di giochi gratuiti per tutti i giocatori, sebbene alcuni titoli si vedono costretti ad abbandonarci a cadenza regolare.

Vero anche che da poche ore è stato il turno di due aggiunte di un certo peso, due titoli inclusi nel catalogo per salutare alla grande il mese più corto dell’anno.

Dopo la prima ondata di giochi che hanno lasciato Xbox Game Pass a febbraio, è ora il turno di altri titoli di peso pronti ad abbandonare Game Pass oggi, 28 febbraio 2023.

Come riportato da GameSpot, una nuova ondata di titoli Game Pass aggiunti al servizio significa che presto dovrete dire addio a sette giochi.

Il celebre survival horror Alien Isolation e l’ottimo Dragon Ball FighterZ sono tra i titoli che abbandoneranno il catalogo oggi, 28 febbraio.

Ma non solo: anche Final Fantasy XIII Lightning Returns e Octopath Traveler saranno rimossi da Game Pass, così come il roguelike top-down Crown Trick e il puzzle adventure navale Far: Changing Tides.

Per concludere, anche le versioni Xbox One e Xbox Series X/S di Madden NFL 21 abbandoneranno il catalogo. Poco sotto, la lista completa:

Alien: Isolation – Console e PC

Crown Trick – Cloud, Console, e PC

Dragon Ball FighterZ – Cloud, Console, e PC

Far: Changing Tides – Cloud, Console, e PC

Lightning Returns: Final Fantasy XIII – Console e PC

Madden NFL 21 – Console e PC

Octopath Traveler – Cloud, Console, e PC

Ricordiamo anche che oggi è il turno dell’appuntamento con i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, con tante nuove promozioni fino al 90% di sconto.

Inoltre, se siete iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, vi ricordiamo che potete riscattare da ora anche 2 nuovi giochi gratis a sorpresa con Games With Gold.

Per concludere, tra una manciata di giorni sarà disponibile un nuovo evento con l’annuncio di tre nuovi giochi in arrivo su Xbox.