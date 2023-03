Xbox Game Pass, disponibile da ora un nuovo atteso gioco gratis al day one

Da questo momento è ufficialmente disponibile un nuovo imperdibile gioco gratis per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: si tratta di uno dei migliori picchiaduro usciti recentemente e realizzato da Arc System Works.

Stiamo naturalmente parlando di Guilty Gear Strive, l’ultimo premiato capitolo della celebre saga che, da questo momento, è giocabile anche sulle console Xbox, anche tramite il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon).

Dopo l’annuncio arrivato negli scorsi mesi, proprio pochi giorni fa era stato confermato a sorpresa il suo arrivo al day one per le console di casa Microsoft a partire da oggi 7 marzo: un debutto che è arrivato senza alcun ritardo.

Possiamo infatti confermarvi che Guilty Gear Strive è già disponibile sulle rispettive app di Xbox Game Pass e potrete scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo su Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Questa nuova speciale edizione include anche il multiplayer cross-platform e cross-gen: potrete dunque, in altre parole, sfidare tutti i vostri amici e rivali a prescindere dalla loro piattaforma preferita.

L’ultimo capitolo di Guilty Gear presenta una veste grafica particolarmente impressionante, con lo stile animato ibrido tra 2D e 3D che i fan hanno imparato ad apprezzare con le ultime produzioni di Arc System Works, oltre a nuove meccaniche gameplay disegnate per soddisfare sia i neofiti che i veterani della serie.

A questo punto, non possiamo naturalmente che augurarvi buon divertimento con gli spettacolari combattimenti di Guilty Gear Strive e un buon download: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili ulteriori giochi gratis su Xbox Game Pass.

A tal proposito, ricordiamo che in contemporanea con l’arrivo dell’ultimo capitolo di Guilty Gear era stata annunciata anche una versione Xbox di BlazBlue Cross Tag Battle, ma attualmente sappiamo solo che l’uscita è prevista per la prossima primavera.

Se volete scoprire perché invece non dovreste lasciarvi scappare l’ultima aggiunta gratuita del servizio in abbonamento di casa Xbox, non possiamo che rimandarvi alla nostra recensione completa di Guilty Gear Strive.