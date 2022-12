Xbox Store, arrivano i nuovi sconti settimanali fino al 90%: ecco i migliori

I nuovi sconti di Xbox Store sono già disponibili da questo momento per tutti gli utenti: ogni settimana il negozio digitale per le console di casa Microsoft propone tante offerte molto interessanti, che offrono l’occasione di risparmiare cifre imperdibili.

Questa settimana gli utenti potranno approfittare di sconti fino al 90% su tantissimi titoli: alcune di queste offerte fanno parte delle Promozioni Gold, riservate ai fan iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon), ma molte altre sono disponibili anche senza alcun tipo di abbonamento.

Tra le nuove offerte della settimana segnaliamo New Tales from the Borderlands, la nuova avventura grafica ambientata nel celebre universo di Gearbox e pubblicata soltanto poco più di un mese fa, ma che potrete già recuperare in sconto.

New Tales from the Borderlands è infatti attualmente disponibile al 25% di sconto, come parte delle nuove Promozioni Gold valide soltanto per questa settimana, anche se ovviamente si tratta solo di una delle numerose offerte.

Tra le tante proposte vogliamo infatti segnalarvi anche Red Dead Redemption 2, il capolavoro western di Rockstar Games che oggi potete recuperare con un generoso 65% in meno per la Ultimate Edition, con tantissimi contenuti aggiuntivi per le modalità storia e Online.

L’offerta più generosa è invece sicuramente quella dedicata a Color Symphony 2, un gioco con piattaforme ed enigmi che sfrutta l’ambiguità dei colori: un’esperienza colorata e divertente che potrà essere vostra addirittura a meno di 1 euro, grazie allo sconto del 90%.

Queste sono solo alcune delle numerose promozioni attualmente disponibili: di seguito vi proporremo una nostra selezione con i migliori sconti settimanali disponibili su Xbox Store. Se volete consultarli tutti, incluse le numerose offerte precedenti e quelle sugli add-on attualmente in corso, non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo.

Assassin’s Creed Revelations — Sconto del 70%

— Sconto del 70% BioShock Infinite — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Color Symphony 2 — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Grand Theft Auto IV — Sconto del 65%

— Sconto del 65% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Mega Man 30th Anniversary Bundle — Sconto del 50%

— Sconto del 50% New Tales from the Borderlands: Deluxe Edition — Sconto del 25%

— Sconto del 25% PGA Tour 2K23 Deluxe Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Rayman Legends — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — Sconto del 65%

Vi ricordiamo che dal prossimo anno Xbox si unirà alla lunga lista di publisher che aumenteranno i prezzi dei loro videogiochi a 80 euro, ma la modifica sarà naturalmente valida soltanto per le nuove uscite.

Nessun cambiamento annunciato invece per il servizio in abbonamento Xbox Game Pass, che proprio nelle scorse ore ha accolto nel proprio catalogo due nuovi giochi gratis, incluso LEGO Star Wars.

Nel frattempo, la casa di Redmond sta continuando a fare i conti con la controversa acquisizione di Activision Blizzard, ma proprio poche ore fa potrebbe essere arrivata un’importante svolta: Microsoft ha annunciato un accordo di 10 anni per portare Call of Duty sulle console Nintendo.