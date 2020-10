Xbox Series X|S, tutti i dettagli svelati da Microsoft in un video ufficiale

Mancano poche settimane al lancio ufficiale di Xbox Series X e di Xbox Series S in tutto il mondo e ormai davvero poco è stato lasciato all’immaginazione: nella giornata di oggi, infatti, Microsoft ha pubblicato un lungo video (in 4K) nel quale mostra da vicino tutte le caratteristiche dell’esperienza utente offerta dalle sue console di prossima generazione, facendo il punto su alcune cose precedentemente comunicate, come il quick resume (riprendere diversi giochi da dove li si aveva lasciati), la retrocompatibilità o lo smart-delivery (comprare il gioco una volta per averlo su due generazioni).

Xbox Series S e Xbox Series X nel video walkthrough ufficiale pubblicato da Microsoft

Nei suoi quattordici minuti, vediamo da vicino un riassunto sui temi:

Design della console

Accensione e caricamento

Home page della dashboard

Sfondi dinamici

Ottimizzazione next-gen e smart delivery su Gears 5

La nuova Guida

Quick Resume su DiRT 5

Feature dei giochi next-gen

Retrocompatibilità con Subnautica

Controller Xbox visto da vicino

Il nuovo tasto Condividi

La nuova app mobile Xbox

Cos’è Xbox Game Pass Ultimate

Il nuovo Xbox Store

La schermata My Games & Apps

Tra le peculiarità, è stato confermato che gli sfondi dinamici saranno propri solo dell’esperienza next-gen, quindi non aspettatevi di vederli arrivare anche su Xbox One.

Potete trovare di seguito il video integrale.

Vi ricordiamo che Xbox Series X arriverà sul mercato il 10 novembre al prezzo di 499,99€. La console sarà la più potente della prossima generazione e sarà compatibile con la libreria delle generazioni precedenti. Ad affiancarla sarà Xbox Series S, variante economica dal corpo ridotto, la forza bruta inferiore e senza lettore Blu-Ray, ma capace di arrivare fino a 1440p e 120 fps: in questo caso, il prezzo di listino è di 299,99€.

Per ogni ulteriore dettagli sulle nuove Xbox e la loro compatibilità con giochi e accessori, fate riferimento alla nostra guida.