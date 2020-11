Xbox Series X, un video teardown mostra come Microsoft abbia sfruttato ogni millimetro

Le due console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X, sono distinte da approcci molto diversi al design: la prima è corposa e appariscente, la seconda discreta e dalle dimensioni contenute, caratterizzata da un design minimale. Ma cosa si nasconde di preciso sotto la sua scocca?

A svelarcelo, pezzo per pezzo, è stato il canale Spawn Wave, che dopo aver rimosso la scocca posteriore della console ha mostrato come sono disposte tutte le componenti hardware interne della macchina: possiamo così notare le generose dimensioni del dissipatore e come ogni singolo pezzo sia stato progettato con dimensioni specifiche per essere accolto all’interno del corpo di Xbox Series X.

Potete vedere il video in tutti i suoi dettagli in embed di seguito.

