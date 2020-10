Xbox Series X scalda troppo? Temperature a confronto

Abbiamo riportato recentemente di un piccolo caso intorno alla temperatura di Xbox Series X, “accusata” di essere troppo elevata da alcuni giornalisti e content creator che hanno potuto provarla in anteprima.

Microsoft ha fatto sapere di aver visto questi report, ma al contempo di avere fiducia nei dati raccolti dai propri ingegneri che parlavano di temperature inferiori rispetto a quelle di Xbox One X.

Oggi abbiamo un nuovo confronto realizzato da Jeff Grubb di GamesBeat, che ha registrato la temperatura di Xbox Series X e l’ha messa a confronto con Xbox One X, PS4 Pro, e un PC con RTX 3080 e Ryzen 9 3900 XT.

I test sono stati condotti a 30 minuti dall’accensione dei sistemi e dopo 10 minuti di gioco sul livello Mumbai di Hitman 2.

Queste le temperature medie registrate:

Xbox Series X : 47.7 C

: 47.7 C Xbox One X : 52.1 C

: 52.1 C PS4 Pro : 62.5 C

: 62.5 C PC con RTX 3080/Ryzen 9 3900 XT: 35.5 C

La temperatura minima di Xbox Series X è stata registrata a 38.9 C, contro i 50 C di Xbox One X e i 60.1 C di PS4 Pro (il PC era fermo a 32.1 C).

La temperatura massima ottenuta su Xbox Series X è stata di 50.4 C, contro i 54.5 C di Xbox One X e i 65 C di PS4 Pro (il PC ha invece registrato un picco di 44.1 C).

Va notato chiaramente che le temperature, così come la rumorosità delle ventole, andranno ricalcolate quando le console faranno girare titoli next-gen che ne sfrutteranno l’hardware a fondo.

Ad ogni modo, è evidente come questi aspetti tecnici siano stati curati con attenzione di gran lunga superiore rispetto a quella riposta nelle console della generazione corrente, soprattutto per via delle specifiche più elevate delle due macchine.

Lo stesso può dirsi di Sony, che ha svelato anche l’intenzione di modificare sulla base dei dati raccolti la velocità della ventola di PS5.