Xbox Series X ha o no problemi di surriscaldamento? Parla Aaron Greenberg

Lo scorso 6 ottobre, il canale Twitch Lestream ha riportato di un (presunto) problema di surriscaldamento per Xbox Series X.

Inutile dire che la notizia ha “scaldato” un gran numero di utenti, a partire da quelli del forum ResetEra, molti dei quali ulteriori testimoni della cosa legata – pare – a una caratteristica specifica della console che la renderebbe “bollente”.

Anche Jeff Bakalar, conduttore del podcast Beatcast che ha avuto la fortuna di provare in anteprima la nuova console, pare si sia letteralmente scottato toccando la scheda di espansione della Series X.

Ora, a tentare di “raffreddare” gli animi – e non solo – ci pensa Aaron Greenberg (responsabile marketing della divisione Xbox), il quale ha categoricamente smentito i problemi di surriscaldamento di Xbox Series X.

Greenberg sostiene infatti che il calore sviluppato è paragonabile semplicemente a quello emesso da Xbox One X. Poco sotto, il tweet pubblicato in risposta a un utente.

The console will output system heat out of the exhaust, just as any other console will. Our engineering team confirmed the heat leaving the console is not significantly different than Xbox One X. This matches my experience at home quiet, fast & impressive power for the size.

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) October 8, 2020