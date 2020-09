Xbox Series X sarà silenziosa, assicura Microsoft

Manca solo un mese e mezzo al debutto sul mercato delle console di nuova generazione di casa Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S, i cui preorder sono stati aperti appena un paio di giorni fa. La strategia della compagnia di Redmond è quella di conquistare sia il pubblico degli appassionati, con la console più potente mai uscita (Series X), che quello più casual, con una versione meno prestante ma ugualmente in grado di fornire un’esperienza di gioco innovativa (Series S).

La generazione attuale è stata costituita da sistemi, almeno inizialmente, abbastanza rumorosi, soprattutto Playstation 4 (e speriamo che PS5 non faccia la stessa fine), anche se Microsoft ha iniziato a stare attenta a questa problematica con le successive revisioni di Xbox One. A quanto pare, la tradizione continuerà anche con Xbox Series X, in quanto è stato affermato che:

Il team ha ricevuto molti ottimi feedback dai clienti con cui ha condiviso i prototipi di Xbox Series X, quindi era giunto il momento di impegnarsi per risolvere le sfide tecniche che ne derivavano. Xbox Series X presenta il più potente System on Chip (SoC) mai prodotto da Xbox e il raffreddamento creativo dell’APU con una singola ventola assiale è ciò che ha reso possibile questo risultato. Suddividendo la scheda madre in due parti e attaccando ogni lato allo chassis centrale in alluminio, il team è riuscito a far passare un’enorme quantità di aria attraverso l’intero sistema ad un livello acustico sufficientemente basso per mantenere la console silenziosa ed efficiente.

Ricordiamo che Xbox Series X e Xbox Series S saranno lanciate il prossimo 10 novembre. Avete visto che alcuni fortunati giornalisti e membri dell’industry hanno già ricevuto la loro console in anteprima?