Xbox Series X: rivelato il prezzo (e il controller blu)?

Xbox Series X è ancora priva di una data di uscita e di un prezzo ufficiali, tanto che i fan stanno iniziando seriamente a bramare buone nuove sotto questo fronte.

Nonostante manchino ancora conferme (al di fuori della finestra di lancio fissata per novembre), alcuni rivenditori inglesi hanno pubblicato dei listini in cui appaiono sia il prezzo che alcune periferiche non ancora annunciate ufficialmente dalla casa di Redmond.

Un'immagine di Xbox Series X.

L’ex giornalista e ora celebre youtuber Alanah Pearce ha infatti pubblicato un’immagine che sembra mostrare il prezzo di Xbox Series X (fissato su 499,99 sterline). Attenzione, però: come fa notare la stessa Alanah potrebbe trattarsi di un semplice placeholder (tanto che la console viene anche chiamata con il nome decisamente errato di Xbox One Series X).

Ma non solo: nella lista è anche possibile notare un presunto Xbox Series X Controller Blue, non ancora annunciato ufficialmente da Microsoft e proposto (pare) al prezzo di 59,99 sterline.

Xbox Series X Price Leak From Retailer! Watch Alanah Pearce Vid https://t.co/44vdMErKPg pic.twitter.com/q7xZjeP9YG — 🐉🎮HazzadorGamin🎮🐉 (@HazzadorGamin) August 27, 2020

Ricordiamo anche che un concorso a premi indetto per la bibita Monster Energy potrebbe aver svelato per errore il prezzo della nuova console (il quale potrebbe essere decisamente più alto rispetto a quanto ventilato da Alanah Pearce.

Ma non solo: avete già avuto modo di leggere che Microsoft ha da poco svelato la dashboard di Series X, fornendo i particolari riguardo a tutte le novità della dashboard principale della console next-gen?

Non ci resta che attendere che Microsoft alzi finalmente il velo sui dettagli ufficiali di data e prezzo circa la sua ormai imminente piattaforma di prossima generazione: ovviamente, saprete tutto in tempo pressoché reale sulle pagine di SpazioGames.

Xbox Series X sarà in ogni caso disponibile a partire dal prossimo mese di novembre di quest’anno in tutto il mondo.