Xbox Series X permetterà di disinstallare parti di un gioco

Microsoft ha svelato una nuova caratteristica di Xbox Series X|S che sarà resa possibile dalla Xbox Velocity Architecture.

Parlando all’ultimo podcast di Major Nelson, il director of program management Jason Ronald ha spiegato che le due console next-gen permetteranno di selezionare ed eliminare parti specifiche di un gioco, e non necessariamente l’intero titolo, per liberare spazio sull’SSD.

«Abbiamo fatto miglioramenti dell’interfaccia utente per rendere più facile la gestione dello spazio», ha premesso Ronald, come riporta VGC.

«Ad esempio, una delle nuove feature che stiamo aggiungendo è – se il titolo sceglie di supportarla – la possibilità di disinstallare selettivamente diverse componenti del gioco. Per cui, diciamo che hai giocato una campagna per fare un esempio, e allora vuoi concentrarti esclusivamente sul multiplayer. Se gli sviluppatori hanno scelto di supportarla, puoi disinstallare la campagna da sola in modo da avere più controllo su come stai utilizzando il tuo spazio, così da avere davvero il beneficio massimo dallo spazio disponibile che hai».

Una mossa che, qualora dovesse venire supportata dal gioco, permetterebbe di risolvere un problema annoso come quello di Call of Duty, che ogni anno – e in particolare su Call of Duty Modern Warfare e Warzone – propone download e file di installazione dalle dimensioni colossali.

Xbox Series X verrà equipaggiata con un disco da 1TB ma, come abbiamo appreso recentemente, una parte consistente sarà lasciata al sistema operativo.

Considerando che, per introdurre gli SSD e al contempo mantenere costi accettabili, PS5 avrà relativamente poco spazio libero a disposizione, sarà meglio che questa pratica diventi uno standard per l’industria.