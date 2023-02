Xbox Series X, l’aggiornamento di febbraio è disponibile da oggi: ecco tutte le novità

Microsoft ha appena annunciato di aver iniziato il roll-out dell’aggiornamento di febbraio per Xbox Series X e Series S, grazie al quale intende confermare tutto il suo impegno per salvaguardare il pianeta.

La casa di Redmond ha infatti annunciato che le nuove Xbox (trovate Series X in bundle con Forza Horizon 5 su Amazon) da adesso sono «le prime console carbon aware» disponibili sul mercato: il nuovo update punterà infatti su opzioni più consapevoli per ridurre le emissioni di carbonio durante le funzioni più basilari.

Nel comunicato rilasciato sul blog ufficiale, Microsoft spiega infatti che, una volta collegata a internet, le console next-gen cercheranno automaticamente i dati regionali sull’intensità delle emissioni a carbonio, scegliendo successivamente gli orari notturni più adatti per il download di aggiornamenti e di nuovi giochi.

Si tratta dunque delle stesse opzioni che sono state rese disponibili agli Insider durante lo scorso mese, ma che a partire da oggi saranno ufficialmente disponibili per tutti gli utenti, senza necessità di iscriversi ad alcun programma aggiuntivo.

Naturalmente si tratta di un’opzione che, pur venendo adesso selezionata di default, potrà essere modificata in qualunque momento dagli utenti per tornare alle impostazioni originali: Microsoft però sottolinea che basterebbe che anche solo due console mantenessero le opzioni di risparmio energetico per un anno per risparmiare la stessa quantità di carbonio che riesce a svolgere un albero in un intero decennio.

L’aggiornamento di febbraio introduce inoltre un’utile novità per chi vuole ammirare il proprio sfondo senza l’ostacolo di app e giochi: adesso sarà infatti possibile scegliere di nascondere l’artwork dei videogiochi dalla home page, offrendo così maggiore spazio per ammirare la propria schermata principale.

Inoltre, la casa di Redmond ha annunciato una partnership con Google Home, che grazie all’apposita app permetterà di trasformare il vostro smartphone in un telecomando Xbox: funzionalità particolarmente utile per l’utilizzo di media e app non necessariamente legate ai videogiochi.

Infine, è stata annunciata l’imminente aggiunta di una funzione per tornare a unirsi velocemente nei party creati con i propri amici: al momento si tratta di una feature in fase di test solo per alcuni utenti selezionati, ma progressivamente sarà resa disponibile a tutti i giocatori.

L’aggiornamento di Xbox Series X e Series S sarà ufficialmente disponibile a partire da oggi: vi invitiamo dunque a tenere d’occhio le vostre console per essere pronti a scoprire tutte le novità di persona.

