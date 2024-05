EA Sports FC 24, disponibile l'update 14: ecco cosa cambia

Nelle scorse ore è stato rilasciato ufficialmente un nuovo aggiornamento per EA Sports FC 24: la versione Title Update #14 è dunque disponibile per il download da questo momento su tutte le versioni in commercio.

A differenza di altri precedenti aggiornamenti, questa patch è meno corposa e sembra dedicata principalmente alla risoluzione di alcuni bug: del resto, considerando che il campionato calcistico è quasi giunto alla fine, è plausibile immaginare che Electronic Arts stia già lavorando al successore di FC 24 (che trovate in sconto su Amazon).

Advertisement

Il changelog è stato pubblicato di consueto sulla bacheca Trello ufficiale di EA Sports FC 24, che potete consultare integralmente al seguente indirizzo.

Di seguito troverete tutte le novità del Title Update #14, tradotte dalla nostra redazione in lingua italiana:

Ultimate Team

Risolto il seguente problema:

Sistemata una situazione rara in cui un contratto non si applicava correttamente a un oggetto giocatore.

Generali, audio e visuali

Risolti i seguenti problemi:

Aggiornati casi di testi, UI e cartelloni pubblicitari che non venivano mostrati correttamente.

Aggiornati alcuni guantoni, palloni e kit.

Risolti alcuni casi di problemi di stabilità che potevano accadere.

Il changelog non segnala nessun'altra novità imminente per questo aggiornamento: a meno che non ci siano dei cambiamenti nascosti e non segnalati da Electronic Arts, dovreste dunque aspettarvi soltanto un'esperienza più fluida e con meno problemi del solito.

Il nostro consiglio è, come sempre, di aggiornare le vostre copie di EA Sports FC 24 il prima possibile per godervi fin da subito le migliori versioni possibili di queste amatissime simulazioni calcistiche.

Vi terremo aggiornati come sempre sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori aggiornamenti: nel frattempo, se non avete ancora provato il big di Electronic Arts, vi ricordiamo che potete riscattarlo gratis da questo mese su PS Plus Essential.

Segnaliamo anche che nelle scorse settimane è stato svelato il primo Live TOTS: tra i migliori giocatori ci sono anche due campioni di Inter e Milan.