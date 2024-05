PS5 svela una nuova utile feature per le partite multiplayer

Dopo l'aggiornamento di aprile rilasciato negli scorsi giorni, PS5 si sta già preparando ai prossimi update mensili, anticipando una delle novità in arrivo nel corso di quest'anno per chi ama giocare in multiplayer con gli amici.

Sul PlayStation Blog ufficiale è stata infatti svelata una nuova feature molto utile, attualmente ancora non disponibile: sarà introdotta sicuramente entro la fine del 2024, ma sarà necessario attendere un ulteriore aggiornamento per PS5 (la trovate in offerta su Amazon).

Sony sta infatti sviluppando una funzionalità per invitare immediatamente i vostri amici in partita con un semplice link condivisibile, da poter mandare su PS5 o direttamente sugli smartphone.

Si potrà generare direttamente da PS5 o dalla PlayStation App, ma viene infatti chiarito che questa funzionalità servirà a invitare immediatamente qualunque amico abbiamo incontrato sui nostri social media preferiti, anche senza averli ancora aggiunti effettivamente su PS5.

Ovviamente sarà necessario che il nostro amico abbia effettivamente acquistato e installato il gioco in questione, ma ciò renderà più facile fare squadra e tagliare diversi step aggiuntivi, come la ricerca e l'aggiunta dei relativi ID PlayStation Network sulle console.

Sony specifica che sarà possibile inviare non solo un link diretto per unirsi alla partita, ma anche inviando un codice QR o perfino condividendo un widget specifico in sviluppo per Discord, particolarmente utile per le chat di gruppo.

La funzionalità sarà introdotta ufficialmente nei prossimi mesi e verrà costantemente migliorata in base ai feedback degli utenti. Tuttavia, viene chiarito che alcuni giochi potrebbero non rivelarsi perfettamente compatibili.

Trattandosi di una nuova feature, Sony intende incoraggiare tutti gli sviluppatori interessati a verificare eventuali problemi, rendendo disponibili aggiornamenti qualora necessario.

Ovviamente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena questo e altri aggiornamenti saranno disponibili su PS5.

Nel frattempo, siamo ancora in attesa di conferme sull'eventuale annuncio di PS5 Pro, mentre continuano a emergere ipotesi su GPU, giochi e molto altro.