Games With Gold, disponibile da ora il nuovo gioco gratis Xbox di febbraio

Da questo momento è ufficialmente disponibile un nuovo omaggio per gli utenti Xbox: grazie a Games With Gold è infatti possibile scaricare il secondo gioco gratis del mese di febbraio, senza alcun costo aggiuntivo.

Ricordiamo che l’iniziativa Games With Gold è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold e consente di riscattare giochi gratis per Xbox One, ma naturalmente giocabili in retrocompatibilità anche sulle piattaforme di ultima generazione (trovate Xbox Series X in bundle con Forza Horizon 5 su Amazon).

Dopo aver già offerto For The King, attualmente ancora disponibile per il riscatto, da questo momento potete dunque scaricare anche Guts ‘N Goals, un folle gioco di calcio con regole e strumenti decisamente non convenzionali.

Questo significa anche che dopo la giornata odierna non sarà più possibile riscattare l’ultimo omaggio gratuito di gennaio: se non l’avete ancora riscattato, vi consigliamo di affrettarvi e aggiungerlo alla vostra collezione il prima possibile.

In Guts ‘N Goals potrete affrontare partite di calcio davvero assurde: i palloni potranno trasformarsi in dischi da hockey, palle da beach volley e tanto altro ancora. Inoltre, per fare goal potrete utilizzare anche mazze al posto dei piedi.

Ogni partita si rivelerà particolarmente originale, grazie a modificatori casuali e a diversi stadi che cambieranno completamente il vostro modo di intendere il gioco del calcio.

Attualmente la sezione Games With Gold presente sulle vostre console Xbox non è stata ancora aggiornata, tuttavia il titolo è già stato incluso nella relativa raccolta e potrete riscattarlo semplicemente dirigendovi al seguente indirizzo ed effettuando il login con un account iscritto a Game Pass Ultimate o Live Gold.

Ricordiamo che questo nuovo omaggio sarà disponibile fino al 15 marzo 2023, mentre il primo omaggio mensile For The King resterà ancora riscattabile fino alla fine del mese, ovvero il 28 febbraio 2023.

Restando in tema di giochi gratis, vi ricordiamo che a partire dalla scorsa giornata potete approfittare di un nuovo omaggio su Xbox Game Pass. Consigliamo inoltre di tenere d’occhio il vostro catalogo: già da oggi dovrebbe infatti arrivare un ulteriore gioco gratuito scaricabile.