Xbox Series X diventa più personalizzabile: svelata una novità importante

Una novità in arrivo nei futuri aggiornamenti pubblici di Xbox Series X e Series S permetterà ai propri utenti di poter personalizzare maggiormente la propria home, impostando nuovi sfondi personalizzati.

La console next-gen di Microsoft ha infatti rilasciato una nuova patch disponibile esclusivamente per chi ha accesso al programma insider, che introdurrà questa novità grazie al browser Edge.

Anche se Xbox cerca costantemente di regalare nuovi sfondi dinamici, il team è più che consapevole che gli utenti vorrebbero maggiori possibilità di personalizzazione: motivo per il quale il prossimo update dovrebbe essere in grado di fare felici moltissimi utenti.

La engineering lead di Xbox, Eden Marie, ha infatti svelato come presto si potrà impostare a piacimento un’immagine a nostra scelta come sfondo nel menù, il tutto utilizzando semplicemente il browser per navigare in rete.

Avviando Microsoft Edge sulla console, si potrà infatti andare in una pagina a nostra scelta, aprire il menù contestuale e selezionare l’opzione «Imposta come sfondo»: in pochi istanti, l’immagine visualizzata sullo schermo sarà applicata nella home page della console.

La feature è attualmente disponibile solo per gli Xbox Alpha Insiders: è stato però mostrato pubblicamente il suo funzionamento, che potete vedere nel seguente tweet.

Xbox Alpha Skip Ahead Insiders: today's release should include a new feature in Edge's context menu for images that lets you set a custom background in Home. Let me know if you try it! pic.twitter.com/hvVrGj3Baa — Eden Marie (@neonepiphany) December 6, 2021

Chi si aspettava di poter sfruttare la feature per poter impostare nuovi sfondi dinamici personalizzati su Xbox Series X e Series S, rimarrà però deluso: questa funzionalità sarà valida infatti soltanto per immagini statiche.

Il giornalista Tom Warren di The Verge ha infatti voluto metterlo alla prova con un file gif: la console next-gen ha semplicemente impostato il primo frame dell’immagine come sfondo.

animated GIFs don't work pic.twitter.com/MwKQRVy5TY — Tom Warren (@tomwarren) December 7, 2021

Va comunque sottolineato che si tratta di una feature disponibile ad accesso anticipato ed è possibile che questa piccola mancanza possa venire rettificata in occasione del lancio pubblico.

In ogni caso, si tratta di un’ottima opportunità per poter avere finalmente la schermata home dei propri sogni: non resta dunque che aspettare ulteriori novità e attendere che tutti gli utenti possano utilizzare la feature ufficialmente.

