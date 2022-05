Xbox Series X annuncia un nuovo update importante, dopo le polemiche sul “blackout”

Microsoft vuole comprensibilmente lasciarsi alle spalle lo scorso disastroso fine settimana di Xbox Series X, condizionato da continui blackout dei server che hanno reso molto difficile per molti utenti usufruire dei propri videogiochi.

Questo non solo ha reso incredibilmente difficoltoso accedere al catalogo di giochi gratis su Xbox Game Pass (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon) o il multiplayer online, ma in moltissimi casi ha reso impossibile accedere addirittura ai titoli già precedentemente acquistati.

A causa del DRM eccessivamente aggressivo implementato da Microsoft, finito sotto accusa dopo le ultime vicissitudini, molti fan hanno dovuto rinunciare alla possibilità di avviare i propri giochi preferiti per il fine settimana.

La situazione si è rivelata talmente grave che Xbox ha deciso di annunciare un nuovo aggiornamento, nonostante la patch relativa al mese di maggio fosse in realtà già stata svelata.

Come riportato da Pure Xbox, nonostante la casa di Redmond avesse annunciato di aver sistemato precedentemente il problema legato ai server, diversi utenti hanno segnalato di aver continuato a riscontrare problemi con l’avvio di giochi.

Per questo motivo, Microsoft ha voluto annunciare ufficialmente il roll out di un nuovo aggiornamento su Xbox Series X e Series S, che dovrebbe risolvere una volta per tutte questi fastidiosi errori.

We’ve seen significant improvement to the issue that has prevented some users from purchasing and launching games. We expect full mitigation in the coming days with the roll out of a new update. — Xbox Support (@XboxSupport) May 9, 2022

Non è chiaro se l’aggiornamento significhi che il sistema di protezione sarà reso meno efficace o se sarà semplicemente una patch in grado di risolvere definitivamente l’errore per gli utenti che ancora non riescono ad avviare i propri titoli.

Al momento non è stata comunicata nemmeno una data ufficiale per il lancio, ma sappiamo che dovrebbe arrivare «nei prossimi giorni»: vi terremo naturalmente aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità.

Nel frattempo, la casa di Redmond ha già svelato in anticipo un nuovo gioco gratis in arrivo al day one su Xbox Game Pass, già disponibile a partire dalla prossima settimana.