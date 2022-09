Games With Gold, disponibili da ora i giochi gratis Xbox di settembre

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis Xbox offerti con Games With Gold per il mese di settembre: gli utenti potranno divertirsi con due nuovi titoli in omaggio, scaricabili anche sulle console di ultima generazione.

Ricordiamo che la promozione è disponibile esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon): a differenza dei titoli gratuiti presenti nel popolare abbonamento, i giochi rilasciati ogni mese potranno essere riscattati e resteranno vostri per sempre, a patto di restare iscritti al servizio.

Microsoft ha dunque reso disponibile come da programma i primi due titoli della nuova line-up, che renderà disponibili altri due giochi gratis a partire dal 16 settembre, tuttavia questo mese porterà per i fan dell’iniziativa anche una brutta notizia.

La casa di Redmond ha infatti anticipato che a partire dal primo ottobre non saranno più offerti giochi gratis per Xbox 360, avendo ormai raggiunto quello che viene definito come il «limite» per la loro distribuzione.

Per il momento, i fan potranno però divertirsi e riscattare Gods Will Fall e Thrillville, disponibili rispettivamente per Xbox One e per la prima storica console di casa Microsoft, ma naturalmente giocabili comodamente in retrocompatibilità.

Gods Will Fall è un ibrido tra dungeon crawler e soulslike ideato da Clever Beans, in cui una banda di guerrieri deciderà di unirsi in una lotta per liberare l’umanità dal giogo di crudeli divinità che pretendono cieca venerazione.

Thrillville è invece un divertente titolo in cui potrete costruire il vostro parco giochi dei sogni: i giocatori potranno divertirsi con gare di go-kart, giocare a mini-golf con percorsi costruiti a mano e tante altre attività.

Ricordiamo che avrete tempo fino al 30 settembre per riscattare Gods Will Fall, mentre Thrillville sarà disponibile fino al 15 settembre: in tale data terminerà anche la distribuzione di Scourgebringer come parte dei giochi gratis dello scorso mese.

Potete avviare fin da subito il download dei vostri nuovi giochi gratis Xbox con Games With Gold dalle vostre console o, in alternativa, tramite i seguenti link ufficiali:

A proposito di nuovi omaggi gratuiti, vi ricordiamo che a partire dalla scorsa giornata potrete scaricare 4 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, tra i quali c’è anche un divertente open world di casa Ubisoft.