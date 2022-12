Xbox Series S costerà meno di una Nintendo Switch, anche a Natale

Xbox Series S ha venduto tantissimo anche per il suo essere un’alternativa economica, ma ora costerà anche meno di Nintendo Switch.

La console Microsoft, che per altro è sempre reperibile su Amazon, è stata la salvezza di Xbox in questa generazione.

Infatti Xbox Series S è un vero trionfo che, nonostante le polemiche, guida le vendite dell’attuale generazione.

La notizia è che la promozione lanciata in occasione del Black Friday ora durerà anche fino a Natale, o quasi.

Microsoft ha infatti confermato che il prezzo di €249,00 assegnato a Xbox Series S sarà un’offerta valida ancora per qualche settimana.

Tutti coloro che vorranno entrare nella next-gen potranno farlo questo Natale, grazie a questa offerta a tempo limitato che durerà fino a giovedì 22 dicembre.

La stessa offerta del Black Friday, confermata poi anche in Italia, è stata estesa in tutto il periodo natalizio per incentivare ulteriormente le vendite.

Potete acquistare la console direttamente dal sito ufficiale di Microsoft Store. Sebbene la console non abbia mai avuto problemi di scorte vi consigliamo di approfittarne finché potete, perché visto il prezzo e le festività in arrivo probabilmente

L’offerta è davvero ottima se considerate che, appunto, in questo modo pagherete la console anche meno di una Nintendo Switch.

Un’altra console che in quanto a vendite sta andando decisamente bene, in particolare grazie ai soliti best seller che ogni settimana riempono le classifiche dei giochi più venduti.

Xbox Series S sta vendendo molto bene, anche se il futuro potrebbe nascondere delle insidie. Molti sviluppatori, infatti, si sono ritrovati molto reticenti al voler continuare a lavorare sulla console “minore” della nuova generazione di Xbox.

Il tutto mentre è ufficiale che Xbox sta perdendo soldi ad ogni console venduta, tanto che Phil Spencer avrebbe accennato anche ad un eventuale aumento, nonostante il prezzo della console digital only sia stato portato al ribasso.