Xbox, scoperta una nuova esclusiva di cui nessuno sapeva niente

Le console Xbox stanno radunando un bel numero di esclusive, anche se molte di queste usciranno un po’ in là nel tempo.

Molte di queste arrivano anche all’interno di Xbox Game Pass (a cui vi potete abbonare anche tramite Amazon), diventando ancora più accattivanti perché all’interno dell’abbonamento.

Tra questi c’è sicuramente Starfield, una delle esclusive più attese che però si farà attendere ancora un po’.

Alcune di quelle passate vengono anche inserite in offerte come Games With Gold, che ripropongo vecchi titoli Xbox in via gratuita.

Mentre Phil Spencer e i suoi stanno continuando a collezionare studi di sviluppo, c’è qualcuno che ha scoperto una vecchia esclusiva rimasta sepolta.

Come riporta IGN US, qualcuno ha scoperto dei dettagli e filmati di Knights of Decayden, un titolo previsto per la prima Xbox, da Totally Games, sviluppatori di Star Wars: X-Wing.

Knights of Decayden è un gioco di cui nessuno sapeva nulla, e che è riemerso di recente per via di un racconto fornito dal fondatore di Totally Games, Larry Holland.

Il gioco è stato chiamato con molti nomi durante il suo sviluppo, come Knights of Utu, e venne presentato per la prima volta nel 2000 a Sony come gioco per PlayStation 2.

Proprio come Star Wars: X-Wing , Knights of Decayden era incentrato sul combattimento aereo con bestie volanti dallo stile fantasy (a questo indirizzo trovate anche un filmato di gameplay).

Ambientato in un mondo fantasy originale, i giocatori avrebbero intepretato un cavaliere su un cavalluccio marino volante, in combattimenti contro altri cavalieri e mostri.

Inoltre, il gioco avrebbe avuto anche una modalità storia, e sarebbe dovuto uscire nel 2001 nei piani originali, sulla prima Xbox.

Per un’esclusiva che Xbox ha perso, ce n’è un’altra che probabilmente guadagnerà ed è una di quelle grosse, perché si tratta del videogioco di Indiana Jones.

Riguardo le curiosità sul passato, sapete perché Metal Gear Solid 4 non uscì su Xbox? Qualcuno l’ha finalmente scoperto.