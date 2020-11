Xbox: sconti fino al 67% sui videogame Bandai Namco!

Microsoft Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consente di acquistare tantissimi videogiochi a prezzo scontato per la vostra Xbox One (ovviamente compatibili anche con Xbox Serie X|S) pubblicati da Bandai Namco, publisher noto per i suoi titoli dedicati a manga ed anime, ma anche per diverse saghe di picchiaduro di qualità.

Ad esempio, in Dragon Ball Z: Kakarot, che potete acquistare a soli 27,99€, con uno sconto del 60% sul prezzo di listino, ripercorrete la storia di Goku e dei guerrieri Z. Oltre a rivivere battaglie memorabili, potrete esplorare il mondo di Dragon Ball Z cacciando, pescando, mangiando e allenandovi con Goku, Gohan, Vegeta e gli altri.

Se non l’avete ancora fatto vostro, è giunto il momento di acquistare Dark Souls: Remastered, versione rimasterizzata in alta risoluzione del titolo originale, ora a 60fps. Dark Souls Remastered include il gioco base e il DLC Artorias of the Abyss e potete comprarlo a soli 11,99€, usufruendo di uno sconto del 70%.

Gli amanti dei fighting game, invece, troveranno pane per i loro denti con Tekken 7, dove assisterete all’epica conclusione della saga del clan Mishima e scoprirete le ragioni che si celano dietro a ogni momento della loro faida infinita, e Soul Calibur VI – Deluxe Edition, nel quale scoprirete meccaniche tutte nuove, con la grafica più spettacolare che si sia mai vista in un gioco di combattimento con armi.

Tutti titoli eccezionali che, ribassati come sono nel prezzo, vi concederanno una grande chance di arricchire la vostra collezione di titoli, per ore ed ore di divertimento a prezzi bassissimi! Ovviamente i titoli in sconto sono molti altri, motivo per cui vi suggeriamo di consultare non solo la nostra selezione di prodotti, ma anche e soprattutto la pagina principale dedicata ai giochi in offerta, così che possiate acquistare i titoli che più vi piacciono.

Offerte sui videogiochi Bandai Namco per Xbox