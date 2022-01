Xbox, nuovi giochi gratis per il weekend: c’è anche Star Wars!

Xbox continua a proporre ai suoi abbonati altri giochi gratis per il fine settimana nel 2022, rinnovando nuovamente gli «eventi di giornate di gioco gratuito».

I Free Play Days sono un’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate e consente di giocare senza costi aggiuntivi ad alcuni titoli selezionati da Microsoft per tutto il fine settimana.

La scorsa settimana i giocatori Xbox hanno potuto provare Battlefield 2042, il discusso shooter di Electronic Arts e DICE che ha diviso fortemente la community degli appassionati.

Un titolo che non trova pace, perché proprio oggi vi abbiamo parlato del fatto che, a quanto pare, i dati di vendita della prima settimana siano stati falsati.

I prossimi giochi gratis del weekend di Xbox vi faranno passare sicuramente un ottimo fine settimana, perché la tripletta è davvero niente male.

Si tratta di Star Wars: Squadrons, Tennis World Tour 2 e West of Dead. Tre titoli molto diversi, ma proprio per questo adatti a tutti per darvi un weekend all’insegna della varietà.

Star Wars: Squadrons è sicuramente il titolo di punta di questa tripletta. Si tratta di un gioco ambientato nel mondo di Guerre Stellari, ovviamente, ma concentrato sui combattimenti tra caccia da guerra nello spazio, una nuova esperienza di gioco in cui i piloti sono i veri protagonisti.

Tennis World Tour 2 è perfetto per i fan dei giochi di tennis, uno dei migliori titoli sportivi della categoria. West of Dead, invece, un gioco d’azione molto frenetico e brutale ambientato nel Far West, ecco la descrizione:

Purgatory, Wyoming, 1888. Un luogo di fumo di pistole e oscurità, di peccato e dannazione, di wendigo e streghe. Un mondo cangiante e caotico che prende forma dai ricordi, dalle culture e dalle credenze delle anime che lo attraversano. Quando un morto si risveglia ricordando soltanto una sagoma in nero, mette in moto una catena di eventi dalle conseguenze davvero mitologiche.

Vi ricordiamo che questi tre giochi saranno giocabili solo per gli abbonati ad Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, e saranno disponibili dal 13 al 16 gennaio 2022.

Su Xbox Game Pass, tra l’altro, a brevissimo arriverà anche Hitman Trilogy, annunciato proprio oggi e perfetto per recuperare le ultime avventure dell’Agente 47.

A proposito di giochi gratis, avete già visto i nuovi titoli gratuiti di Epic Games Store?