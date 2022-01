Battlefield 2042, mistero sui dati di vendita: potrebbero essere stati falsati

Non c’è pace per Battlefield 2042 a quanto pare, perché dal lancio ad oggi il titolo di DICE si ritrova al centro di qualche discussione.

L’ultimo titolo della famosa serie di shooter portava con sé delle grandi aspettative, ma i giocatori non sono rimasti soddisfatti dalla proposta ludica.

Nonostante ciò, effettivamente, le vendite del gioco sono andate sorprendentemente bene nonostante le valutazioni.

Talmente tanto che, giusto ieri, abbiamo scoperto che Battlefield 2042 è risultato essere il gioco più venduto su PS5 del 2021.

Lo scoop di oggi, da confermare attraverso fonti ufficiali (che difficilmente arriveranno, visto il tema), riguarda proprio i suddetti dati di vendita.

Il paradosso di Battlefield 2042 per cui ha venduto molto bene, ma non è piaciuto allo stesso modo, si può spiegare solamente con un hype esagerato? Stando a quanto emerso in queste ultime ore, non esattamente.

Tom Henderson, fonte più che ben informata riguardo il mondo dei videogiochi e in particolare Battlefield e dintorni, ha spiegato che i dati forniti da Electronic Arts e DICE riguardo le vendite potrebbero non essere esatti.

Come riporta Gamingbolt, il publisher di Battlefield 2042 avrebbe incluso nei dati di vendita della prima settimana anche i rimborsi, ma soprattutto la prova di dieci ore fornita agli abbonati di EA Play su PlayStation, PC ed Xbox.

I've also been told the 4.23M sales number for #Battlefield2042 that I reported for week 1 sales are in fact "Total Players cumulatively" – So people who got refunds and played via the 10 hours trial are included in this number. pic.twitter.com/bXvcqbPV0d

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 12, 2022