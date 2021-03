Xbox Live cambia nome e i fan non l’hanno presa troppo bene

Nella serata di ieri è arrivato un annuncio importante di Microsoft: dopo tanti anni, Xbox Live cambierà infatti ufficialmente nome.

Dopo i rumor diffusi nelle precedenti ore, è infatti arrivata la conferma ufficiale da parte dell’azienda di Redmond.

Il servizio online delle console Microsoft d’ora in poi sarà semplicemente conosciuto come il network Xbox: un passaggio obbligato per distinguerlo chiaramente dal resto delle offerte disponibili.

L’abbonamento online Xbox Live Gold non subirà infatti alcuna modifica, distinguendosi dunque ora non solo di fatto, ma anche letteralmente di nome dal servizio Xbox.

Dopo 18 anni da quando venne adottato lo storico nome, è arrivata dunque la decisione di ripartire e di tagliare col passato: una scelta che, come riportato da Game Rant, alcuni utenti non hanno preso benissimo.

Dopo 18 anni, Xbox Live cambia nome in Xbox Network.

I fan non hanno infatti perso tempo per condividere i propri ricordi legati al servizio, oltre ovviamente anche a scherzare sul cambio nome che magari lo rendono diverso dagli altri servizi Xbox, ma che lo avvicinano paradossalmente alla concorrenza.

C’è infatti chi dichiara addio mostrando lo storico disco della beta di Xbox Live per la prima console prodotta da Microsoft:

Goodbye Xbox Live. Hello Xbox Network! pic.twitter.com/6Kbnp0At6r — Danny Peña (@godfree) March 22, 2021

Ma ad unirsi al coro dei nostalgici è stato anche l’utente Stallion83, conosciuto per il suo record storico da un milione di punti nel proprio profilo personale, che venne ricompensato da Microsoft con un abbonamento a vita Xbox Live Gold:

I'm not ready to say goodbye. Xbox LIVE Forever pic.twitter.com/ACCeDQAzUY — Stallion (@Stallion83) March 22, 2021

E poi c’è naturalmente chi scherza sul fatto che con questo nome, forse stanno cercando di fare concorrenza a Sony ed al suo PlayStation Network…

Xbox Live: “We’re changing out name to Xbox Network” PlayStation Network: “Whats Xbox Live trying to get into…” pic.twitter.com/zPshVDjIo5 — Juankanda Juan “Pay That Dolby Fee” (@JuankandaJuan) March 23, 2021

Qualunque sia stata la vostra reazione di fronte alla notizia, ormai non ci resta che accettarla: Microsoft ha fatto la sua scelta e ci servirà del tempo per abituarci al nuovo nome.

L’azienda punta infatti a confondere il meno possibile i propri utenti, rendendo chiaro fin da subito cosa ci si può aspettare da ognuno dei servizi proposti: non vogliono dunque ripetere gli stessi errori commessi con Xbox One.