Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% per festeggiare il mese di aprile: ecco i migliori

Xbox Store ha rinnovato puntualmente come ogni martedì l’appuntamento con i nuovi sconti settimanali per gli utenti delle console di casa Microsoft, con le prime offerte del mese di aprile che vi permetteranno di acquistare giochi fino al 90%.

Oltre al consueto rinnovo delle Promozioni Gold troverete anche diverse produzioni in offerta senza alcun bisogno di abbonamento, ma una di queste può risultare particolarmente utile in vista dell’imminente rimozione dal catalogo di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Nelle scorse ore vi avevamo infatti segnalato ben 8 giochi gratis che stanno per lasciare il servizio in abbonamento: tra questi il più importante è sicuramente Quantum Break, l’esclusiva Xbox che smetterà di essere gratis senza che nessuno ne abbia effettivamente capito il perché. Fortunatamente, grazie ai nuovi sconti, potrete farlo vostro per sempre a un prezzo molto vantaggioso.

Potrete dunque assicurarvi l’ambiziosa esclusiva realizzata da Remedy con un generoso sconto dell’80%, il che significa che potete acquistarlo a soli 7,99€, con un risparmio di ben 32 euro sul prezzo finale.

Quantum Break è disponibile all'80% in meno, prima dell'addio a Game Pass.

Se fate invece parte dei fan che non vedono l’ora di mettere le mani sul quarto capitolo di Diablo, potreste voler ingannare l’attesa con un’altra offerta particolarmente interessante: come parte delle Promozioni Gold potete infatti acquistare Diablo II Resurrected con un interessante 67% di sconto sul prezzo finale.

Le nuove offerte settimanali di Xbox Store vi permetteranno anche di scoprire numerose perle a piccoli prezzi: lo sconto più generoso di questa settimana è dedicato a Woodle Tree 2 Deluxe+, una tenera avventura open world con elementi RPG adatta ai giocatori più piccoli e per tutta la famiglia, oggi disponibile a solo 1,29€ con il 90% di sconto.

Vi ricordiamo come di consueto che potete consultare tutte le offerte attualmente disponibili sul negozio digitale al seguente indirizzo. Di seguito invece, per aiutarvi nella vostra scelta, vi segnaleremo tutti i migliori sconti di Xbox Store selezionati da noi:

A Plague Tale Bundle — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Diablo II: Resurrected — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Dragon Ball Xenoverse Super Bundle — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Forza Horizon 4 e 5 Pacchetto Premium Edition — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Klonoa Phantasy Reverie Series: Special Bundle — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Ni no Kuni La minaccia della Strega Cinerea Remastered — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Pac-Man Museum+ — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Quantum Break — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% South Park: Scontri Di-Retti — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Woodle Tree 2: Deluxe+ — Sconto del 90%

Se dovesse servirvi memoria aggiuntiva per i vostri nuovi acquisti, potrebbe valere la pena di tenere d’occhio il mercato nelle prossime settimane: un noto retailer ha infatti anticipato l’annuncio di nuove schede di espansione più economiche.