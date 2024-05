Xbox Game Pass, Tomb Raider è disponibile gratis da ora

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono divertirsi già da questo momento con un nuovo imperdibile gioco gratis, il primo omaggio previsto per il mese di maggio.

Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, da questo momento potete già iniziare a scaricare sui vostri dispositivi Tomb Raider: Definitive Edition, la versione completa del primo capitolo della trilogia reboot di Crystal Dynamics.

In questo capitolo scoprirete una giovane e inesperta Lara Croft, che dovrà sfruttare tutte le sue conoscenze per procurarsi tutto ciò che le occorre per sopravvivere e scoprire il terrificante segreto di un'isola misteriosa.

Potete già scaricarlo sulle console Xbox o giocare con la versione in Cloud, se iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), ma per la prima volta dopo 10 anni potrete finalmente scoprire questa versione completa anche su PC.

L'edizione originale di Tomb Raider era già disponibile su PC, ma fino a pochi giorni fa la Definitive Edition era sempre rimasta un'esclusiva console: oggi grazie a Microsoft Store — e Xbox Game Pass — potete dunque scaricarla senza costi aggiuntivi.

La Definitive Edition include non solo tutti i contenuti aggiuntivi già disponibili per l'edizione originale, ma anche alcune esclusive funzioni bonus e piccoli miglioramenti grafici.

Ricordiamo che sul servizio in abbonamento potete trovare anche i sequel Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider: da questo momento potete dunque scoprire tutta la nuova trilogia di Lara Croft su unico servizio

Un inizio con il botto dunque per il maggio di Xbox Game Pass: non possiamo che lasciarvi augurandovi come sempre buon divertimento e buon download, senza ulteriori attese.

Cogliamo tuttavia l'occasione per ricordarvi che il servizio in abbonamento non ha svelato soltanto i nuovi giochi in arrivo, ma anche la lista completa dei titoli che lasceranno il catalogo a metà maggio: tra poche settimane dovremo dire addio ufficialmente a ben 8 giochi gratis.