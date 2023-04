Game Pass sta per rimuovere un gioco di proprietà di Microsoft e nessuno sa perché

C’è un piccolo grande mistero che sta coinvolgendo un gioco su Xbox Game Pass, in queste ore. Come notato da TrueAchievements, infatti, l’applicazione del servizio si è aggiornata nelle scorse ore, inserendo nella lista dei giochi in uscita presto dal catalogo anche un nome che lascia francamente sorpresi.

Si tratta di Quantum Break, il videogioco firmato dalla finlandese Remedy Entertainment che, ricorderete, venne pubblicato proprio come esclusiva Xbox. Non è tutto, perché in una intervista ai microfoni di GamesIndustry venne proprio precisato che l’IP fosse di proprietà di Microsoft. In sintesi, insomma, in questo caso stiamo parlando di Microsoft che rimuove un gioco di Microsoft dal suo catalogo.

A questo punto, quindi, il mistero si infittisce: Remedy non è un team di proprietà di Microsoft, ma la proprietà intellettuale del gioco sì. C’è ancora la possibilità che la segnalata uscita di Quantum Break da Game Pass sia un errore; o, in alternativa, potrebbero esserci dei problemi relativi a delle licenze che andrebbero risolti per poter mantenere il gioco nella libreria.

Quantum Break viene segnalato tra i giochi in uscita da Game Pass

Difficile esprimersi, al momento, con così pochi elementi. Sappiamo anche che Remedy sta lavorando ad Alan Wake 2 e, visti i tantissimi riferimenti in Control (lo trovate su Amazon), sappiamo che a loro modo Sam Lake e compagni stanno creando una sorta di “universo esteso” delle loro IP. Non è da escludere, quindi, che abbiano magari trovato il modo per acquisire anche quella di Quantum Break e avere così il totale controllo delle loro opere.

Anche qui, però, siamo nel campo delle congetture. In attesa di saperne di più, non viene precisata la data in cui Quantum Break lascerà Game Pass. Considerando che il gioco ha una longevità che si aggira dalle parti delle dieci-quindici ore per chi vuole spolpare la sua campagna, vi raccomandiamo di giocarvelo prima che sparisca dalla libreria.

Più acerbo dell’ottimo Control, Quantum Break proponeva infatti diverse idee piuttosto brillanti e vantava anche una eccellente performance da parte del recentemente scomparso artista Lance Reddick.

Vedremo se ci saranno novità nei prossimi giorni, su questo addio, e se saranno svelati i motivi che ci sono dietro.