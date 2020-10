Fallout 4 gira a 60fps su Xbox Series S: ecco il video

Microsoft ha svelato un nuovo gameplay video in cui si può vedere Fallout 4 girare a 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series S.

Si tratta di una dimostrazione di come la retrocompatibilità, grazie alle nuove tecniche sviluppate sulla base del metodo Heutchy, migliori i titoli sia sulla low cost della prossima generazione di Microsoft, sia su Xbox Series X.

Si tratta di una piccola grande “impresa” che non era riuscita neppure a Xbox One X, dove l’RPG di Bethesda rimaneva ancorato ai 30fps problematici della versione originale.

Questo processo non può essere applicato a tutti i giochi perché, senza un intervento dei singoli sviluppatori, potrebbe causare problemi alla fisica o alle animazioni.

Tuttavia, su un numero selezionato di titoli delle passate generazioni su Xbox Series X|S, sarà possibile godere del doppio del frame rate originale.

Lo stesso metodo Heutchy garantirà a giochi nativamente a 720p su Xbox 360 e 360p sulla prima Xbox di ottenere un filtro anisotropico 16x e di girare a 1440p su Xbox Series S e 4K su Xbox Series X, come accadeva su Xbox One X per gli Enhanced.

Questi cambiamenti vanno ad aggiungersi all’Auto HDR, che abbiamo visto applicato brillantemente, è il caso di usare tale avverbio visto che parliamo di luminosità, poche ore fa su Alan Wake.

Una risposta notevole all’attacco di Sony sul fronte della retrocompatibilità, dove PS5, è stato confermato, userà una modalità chiamata Game Boost per raddoppiare il frame rate di Ghost of Tsushima.