Xbox vi offre tre giochi gratis per il fine settimana (e c’è un’esclusiva)

Anche questo fine settimana è stata rinnovata l’iniziativa «Eventi di giornate di gioco gratuito», grazie alla quale Xbox permette ai suoi utenti di usufruire di una selezione di giochi gratis senza alcun costo aggiuntivo per tutto il weekend.

L’unica limitazione dei Free Play Days, oltre naturalmente alla data di scadenza, è che si tratta di una promozione riservata agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete acquistare l’abbonamento su Amazon), dato che si tratta di un bonus esclusivo.

Nonostante i problemi relativi all’avvio dei giochi gratis di Xbox Game Pass non siano ancora stati del tutto risolti, l’iniziativa è già disponibile e riguarda principalmente l’abbonamento gold: non dovrete dunque temere di non potervi godere i vostri nuovi omaggi.

Tra i nuovi titoli protagonisti della promozione del fine settimana segnaliamo anche la disponibilità di un’esclusiva Xbox, offerta anche su PC grazie ai weekend gratis di Steam.

I giochi che potrete infatti scaricare questo fine settimana sono PGA Tour 2K21, State of Decay 2 Juggernaut Edition e SnowRunner: sono dunque titoli appartenenti a generi completamente diversi gli uni dagli altri.

PGA Tour 2K21 è l’apprezzata simulazione di golf su licenza, dove potrete divertirvi a sfidare i golfisti più famosi al mondo e vincere la FedEx Cup, oltre a poter realizzare il campo dei vostri sogni con gli appositi strumenti di creazione.

State of Decay 2 Juggernaut Edition è invece il survival open world post-apocalittico di Xbox Game Studios, in cui dovrete sopravvivere agli zombie e riuscire a creare con successo una comunità insieme ai vostri amici.

Infine, SnowRunner metterà i giocatori alla guida di potenti veicoli con i marchi più celebri nelle ambientazioni più ostili, accettando pericolosi contratti nel simulatore di terreni più avanzato di sempre.

Potete scaricare i nuovi giochi gratis del weekend di Xbox da questo momento dirigendovi ai seguenti link, assicurandovi naturalmente di eseguire il login con un account attualmente iscritto a Live Gold o Game Pass Ultimate:

A proposito di giochi gratis, non dimenticatevi di controllare i nuovi omaggi su Xbox Game Pass: nella scorsa giornata sono stati aggiunti 3 nuovi titoli in regalo.