Xbox Game Pass potrebbe aver svelato l’arrivo di un amato Star Wars gratis

Siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno tutti i giochi gratis in arrivo a dicembre 2022 su Xbox Game Pass, ma il servizio in abbonamento potrebbe aver già anticipato una novità davvero molto interessante.

Uno dei più amati e recenti adattamenti videoludici di Star Wars potrebbe infatti essere pronto a fare il suo esordio su Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon): stiamo parlando di La Saga degli Skywalker, ultimo capitolo dell’omaggio a mattoncini firmato LEGO.

L’account social ufficiale dedicato al servizio in abbonamento di casa Microsoft ha infatti deciso di proporre un piccolo indovinello ai propri fan: sarà necessario comporre il titolo di un gioco composto da tre righe da 4 lettere ciascuna, corrispondenti a un nuovo ingresso su Game Pass.

Come riportato da ComicBook, dopo un aggiornamento dell’indovinello che ha aggiunto più lettere già precompilate, sembra diventato evidente che il riferimento sia proprio a LEGO Star Wars: se confermato, potrebbe dunque essere stato svelato in anticipo l’arrivo di La Saga degli Skywalker su Xbox Game Pass.

L’indizio offerto da Microsoft ci propone infatti la lettera «E» al secondo slot della prima riga, la lettera «R» all’ultimo slot della seconda e, infine, la lettera «A» al secondo slot della terza riga.

Se proverete a compilare voi stessi le righe, noterete che «LEGO Star Wars» corrispondente perfettamente agli indizi svelati fino a questo momento dalla casa di Redmond, che attualmente non ha confermato se l’ipotesi sia o meno corretta.

okay, we'll help you out a bit more. But gold star if you guessed XBOX GAME PASS, we set you up for that one https://t.co/vOAl9UxYNY pic.twitter.com/muIJ39fBYN — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 30, 2022

Un altro aspetto curioso della vicenda è che l’account ufficiale ha deciso di rispondere a quasi tutte le risposte dei fan all’interno dei commenti, tranne a quelle che sottolineano proprio «LEGO Star Wars» come possibile soluzione dell’indovinello.

Insomma, La Saga degli Skywalker potrebbe davvero essere uno dei nuovi giochi gratis in arrivo per il mese di dicembre, anche se ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali. Vi terremo prontamente aggiornati qualora dovessero emergere ulteriori novità.

Segnaliamo che l’adattamento di Star Wars potrebbe non essere l’unica novità in arrivo: un noto insider suggerisce infatti che il prossimo anno potrebbe essere disponibile anche Monster Hunter Rise. Nessuna novità invece per i due capitoli di The Walking Dead rimossi improvvisamente da PC Game Pass: sulla vicenda non è ancora arrivato alcun commento ufficiale e non sappiamo ancora se e quando torneranno disponibili.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono già stati annunciati anche i nuovi giochi gratis di Games With Gold per dicembre 2022: il primo omaggio è disponibile per il download proprio da oggi.