Xbox Game Pass, nuovo gioco gratis disponibile a sorpresa: è il ritorno di un soulslike

Xbox Game Pass ha appena aggiunto un nuovo gioco gratis, ma che alcuni fan certamente ricorderanno: si tratta infatti di un soulslike già rilasciato precedentemente nel servizio in abbonamento, ma poi rimosso appena pochi mesi fa dal catalogo.

Da questo momento è infatti possibile scaricare gratis Mortal Shell Enhanced Edition, l’edizione definitiva dell’ambizioso soulslike di Cold Symmetry e disponibile sia su PC che su console Xbox (trovate Game Pass Ultimate in sconto su Amazon).

Ricordiamo che il titolo era precedentemente disponibile nella sua versione originale, ma lasciò ufficialmente il catalogo lo scorso 30 novembre 2022: da questo momento potrete invece accedere all’edizione migliorata e riscoprire questo intrigante soulslike.

Un nuovo regalo a sorpresa dunque per tutti gli utenti iscritti, dopo che appena pochi giorni fa era stato rilasciato anche un survival open world come primo gioco gratuito del 2023.

Ricordiamo infatti che Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente la consueta lista di giochi gratis in arrivo per la prima metà di gennaio 2023, trovando però il tempo di proporre agli utenti ben 2 omaggi a sorpresa.

Mortal Shell Enhanced Edition vi permetterà di scoprire il soulslike con un gameplay a 60 fps e risoluzione in 4K, rendendo così tutte le vostre azioni — e le vostre inevitabili morti — ancora più dinamiche e spettacolari.

Potete avviare già da questo momento il download dirigendovi dalle apposite app ufficiali su console o PC: se preferite procedere invece direttamente tramite il browser, basterà fare il login e cliccare sull’apposito pulsante al seguente indirizzo.

Al momento non sono arrivate ulteriori conferme sui prossimi giochi gratis in arrivo a gennaio 2023, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero annunci ufficiali da casa Microsoft. Nel frattempo, non possiamo che augurarvi buon download e buon divertimento!

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che a partire dal 15 gennaio dovremo dire ufficialmente addio a 5 giochi gratis: il nostro suggerimento è quello di provarli prima che sia troppo tardi. E se siete alla ricerca di ulteriori perle presenti sul servizio in abbonamento, abbiamo segnalato per voi 12 giochi su Game Pass del 2022 da non lasciarvi scappare.