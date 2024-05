Nintendo Switch Online celebra lo Star Wars Day con il nuovo gioco gratis in prova

Come gli appassionati di Guerre Stellari sapranno, domani 4 maggio si festeggerà lo Star Wars Day: un evento imperdibile per i fan della saga, che anche Nintendo Switch Online vuole celebrare a dovere.

Il servizio in abbonamento per le console Switch ha infatti svelato un nuovo gioco gratis in prova per questa settimana, già disponibile da adesso per il download immediato: si tratta di uno degli adattamenti più amati di sempre.

Advertisement

Stiamo parlando ovviamente di Star Wars Knights of the Old Republic, il leggendario gioco di ruolo sviluppato da BioWare e convertito su Switch da Aspyr (lo trovate incluso nello Star Wars Heritage Pack, in offerta su Amazon).

In base alle vostre azioni potrete scegliere se provare a salvare la Repubblica oppure se unirvi ai conquistatori, padroneggiando le vie del Lato Oscuro della Forza.

Se siete iscritti all'abbonamento Nintendo Switch Online, potete scaricare Star Wars Knights of the Old Republic e godervi la versione completa fino al 9 maggio 2024: un regalo davvero interessante per celebrare lo Star Wars Day.

Per poter scaricare il vostro nuovo gioco gratis in prova settimanale, non dovete fare altro che accedere alla pagina ufficiale di Star Wars KOTOR sul Nintendo eShop e selezionare la versione gratis in prova.

In alternativa, potete avviare il download direttamente dal vostro browser attraverso il seguente indirizzo: anche in questo caso, basterà semplicemente fare clic sul pulsante "Scarica la versione in prova".

Dopo il 9 maggio sarà ovviamente necessario acquistare Star Wars Knights of the Old Republic per continuare a giocarci e mantenere i vostri progressi, ma nel frattempo avrete una settimana di tempo per riscoprire uno dei giochi più amati dalla community di Guerre Stellari.

Restando in tema di giochi gratis offerti per lo Star Wars Day, cogliamo l'occasione per segnalarvi che anche Prime Gaming sta regalando un celebre adattamento della saga su PC.

Su Xbox potete invece provare gratuitamente Star Wars Jedi Survivor, ma solo per 5 ore e solo nel fine settimana.