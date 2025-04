Un action RPG in salsa soulslike a soli 2,99€, su PS4 e PS5

Nel mare di offerte del nuovo evento “Big Games, Big Deals” sul PlayStation Store, spicca un titolo in particolare che merita attenzione da parte degli amanti degli action RPG cupi e impegnativi: Mortal Shell Enhanced Edition.

Il gioco di Cold Symmetry, uscito originariamente nel 2020 su PS4 e approdato su PS5 l’anno successivo con una versione migliorata (che trovate anche su Amazon), è ora acquistabile a soli 2,99€ — uno sconto del 90% rispetto al prezzo originale.

Compatibile con entrambe le console, questa edizione - scaricabile qui - propone una grafica in 4K nativo, un frame rate stabile a 60 fps e texture di alta qualità, per un’esperienza fluida e visivamente immersiva.

Il titolo è da sempre considerato una sorta di alternativa più compatta e sperimentale ai classici soulslike di FromSoftware, capace di ritagliarsi una nicchia di appassionati grazie a un combat system metodico, un’ambientazione opprimente e una narrativa ermetica, ma affascinante (come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione).

L’offerta non si limita al gioco base. Sul PlayStation Store sono disponibili due contenuti aggiuntivi: il primo è il Rotting Christ Pack, un DLC gratuito che cambia le musiche delle boss fight con una selezione di tracce composte dall’omonima band greca di black metal, regalando un’atmosfera ancora più cupa e metallica.

Il secondo è l'espansione The Virtuous Cycle, un vero e proprio rogue-like standalone che reinventa le meccaniche del gioco introducendo un sistema di progressione ad anello, con abilità sbloccabili e un livello di sfida ancora più elevato. Questo DLC è attualmente in sconto a 6,39€, fino all’8 maggio.

Infine, per chi è abbonato a PS Plus Premium, Mortal Shell è disponibile anche in streaming, offrendo un’ulteriore via di accesso per provarlo senza doverlo scaricare.

Se non hai mai messo mano a questo piccolo gioiello oscuro, questa è l’occasione perfetta per farlo. A questo prezzo, Mortal Shell è praticamente regalato, ma la sua sfida — come ogni buon soulslike — è tutto fuorché economica. E per altri giochi PlayStation a meno di 5 euro, clicca qui.