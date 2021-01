Xbox Game Pass: lasciano 5 giochi, ma è in arrivo un big su PC

La libreria di Xbox Game Pass sta per salutare cinque giochi tra console e PC, ma un big è in arrivo su quest’ultima piattaforma per addolcire la pillola.

Su Twitter, l’account ufficiale ha confermato che Control di Remedy è in rampa di lancio sulla versione PC di Xbox Game Pass.

L’action adventure sarà disponibile sul servizio in abbonamento a partire dal 21 gennaio, mentre – com’è noto – l’utenza console può già giocarci dal mese scorso.

Things you can control in Control: see below​ Things you can’t control: your hype until it’s available in 4 days. pic.twitter.com/SfPGGqx18u — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) January 17, 2021

Ci sono anche brutte notizie, sfortunatamente, visto che fino a 5 titoli lasceranno il catalogo on demand a partire dal prossimo mese.

L’1 febbraio saluteranno infatti 5 giochi su PC e 4 su console, e questi includono tra i big pure Final Fantasy XV Royal Edition.

Games leaving Xbox Game Pass on Feb 1st (console & PC) pic.twitter.com/5zRZWFhKrQ — Wario64 (@Wario64) January 18, 2021

La lista completa dei partenti:

Indivisible

Sea Salt

Final Fantasy XV Royal Edition

Fishing Sim World: Pro Tour

Gris (solo PC)

Ovviamente, potrete giocarci fino all’1 febbraio, dopodiché la tradizione vuole che questi titoli possano essere acquistati con uno sconto del 20% dagli abbonati.

L’ultima grande infornata di arrivi su Xbox Game Pass ha portato, tra gli altri, eFootball PES 2021 Season Update, mentre è attesa a giorni la prima ondata di febbraio.

Il 2021 è in generale previsto come un anno di grande crescita della piattaforma, con Microsoft che starebbe stringendo contatti con diversi publisher per inglobarne i servizi di distribuzione digitale.