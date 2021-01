Xbox Game Pass: PES 2021, Injustice 2 e molti altri in arrivo

Xbox ha finalmente alzato il sipario sui titoli che approderanno sul catalogo Game Pass durante i primi giorni del mese di gennaio 2021. Si tratta di una bella informata di giochi di un certo peso, i quali non mancheranno di dare un bello slancio ai possessori di console Microsoft in questo 2021 appena iniziato.

Ecco, poco sotto, la lista completa dei giochi in arrivo (con relativa descrizione ufficiale e data di rilascio):

eFootball PES 2021 Season Update (Android e Console) – 7 gennaio

eFootball PES 2021 Season Update offre la stessa giocabilità di eFootball PES 2020, acclamata dalla critica, e aggiornamenti a squadre e giocatori basati sulla nuova stagione. Include anche la modalità UEFA EURO 2020, il tutto a un prezzo speciale per l’anniversario di PES!

Injustice 2 (Android, Console, e PC) – 7 gennaio

Injustice 2 è il picchiaduto basato sui personaggi DC Comics, nato come sequel diretto del precedente Injustice: Gods Among Us. Il gioco permetterà di vestire i panni degli eroi e dei supervillain dell’universo dei fumetti dedicato a Batman, Superman e soci.

The Little Acre (Android and Console) ID@Xbox – 7 gennaio

The Little Acre ha luogo nell’Irlanda del 1950, ed è un gioco di avventura sviluppato da Pewter Games Studios con Charles Cecil e pubblicato da Curve Digital. Racconta le avventure del giovane Aidan, in uno strano mondo di gioco dipinto a mano.

Neoverse (PC) ID@Xbox – 14 gennaio

Neoverse è un gioco davvero molto particolare e originale, ricco di avventure e sfide elettrizzanti. È un gioco roguelite d’azione, basato sulla strategia e sulla costruzione di mazzi di carte, che metterà alla prova le abilità di tutti i giocatori.

Torchlight III (Android e Console) ID@Xbox – 14 gennaio

In Torchlight III, Novastraia è minacciata di nuovo da un’invasione e sta a te difenderla contro i Netherim e i loro alleati. Preparati e affronta la Frontiera per trovare fama, gloria e nuove avventure!

What Remains of Edith Finch (PC) ID@Xbox – 14 gennaio

What Remains of Edith Finch è una raccolta di racconti bizzarri di una famiglia dello stato di Washington. Nei panni di Edith, perlustrerai l’imponente casa dei Finch, in cerca di aneddoti mentre lei esplora la sua storia familiare e cerca di capire il motivo per cui è l’ultima superstite della sua famiglia.

YIIK: A Postmodern RPG (PC) ID@Xbox – 14 gennaio

YIIK è un gioco di ruolo dello sviluppatore americano Ackk Studios. Dopo aver assistito alla scomparsa di una donna da un ascensore, la laureata Alex intraprende un’avventura per salvarla, che si trasforma in una ricerca epica con pali più alti di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

