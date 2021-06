Xbox Game Pass, arriva un acclamato spin-off? Nuovo indizio da Microsoft

Dopo l’arrivo dell’intera saga principale di Yakuza su Xbox Game Pass, l’incredibilmente ricco catalogo di Microsoft potrebbe aggiungere un altro gioco della serie molto amato.

Naturalmente stiamo parlando di Judgment, lo spin-off della serie che ci metterà nei panni di un investigatore privato che darà la caccia ad una misteriosa talpa, responsabile dell’uccisione di membri dei clan Yakuza.

Tramite i propri account social, Xbox Game Pass aveva infatti pubblicato una misteriosa lista che presenta 280 personaggi attualmente presenti all’interno dei videogiochi disponibili nel catalogo.

Tuttavia, dopo pochi istanti, hanno però pubblicato scherzosamente una nuova versione della lista, sbarrando appositamente un nome e sostituendolo con un altro.

Il nome tagliato, come probabilmente avrete già intuito, è quello di Takayuki Yagami, il protagonista di Judgment: l’unico titolo di Yakuza disponibile su Xbox che non è ancora attualmente scaricabile gratuitamente.

Di conseguenza, questi tweet criptici sembrerebbero lanciare un forte indizio agli utenti: Judgment potrebbe essere presto in arrivo su Game Pass, rendendo dunque la console Microsoft il posto ideale per recuperare l’intera serie pubblicata da SEGA.

Made a slight error in the original but it's ok we fixed it with some help from our friends at @GroundedTheGame (great handwriting btw) pic.twitter.com/lRKtLdrQIB

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 21, 2021