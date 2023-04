Xbox Game Pass, disponibili da ora 2 nuovi giochi gratis

Da questo momento tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno scaricare due nuovi giochi gratis offerti nel catalogo: tra questi vi è anche una nuova uscita al day-one, sequel di una piccola e apprezzata perla indie.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate su Amazon) continua a puntare infatti fortemente sulle uscite al day-one, proponendo sempre l’opportunità di scoprire nuovi giochi senza alcun ulteriore acquisto necessario.

I titoli odierni sono a tutti gli effetti i primi giochi disponibili per la seconda ondata di aprile annunciata dalla casa di Redmond pochi giorni fa, con una line-up che interesserà non solo i fan che possiedono Xbox Series X|S e PC, ma anche chi preferisce giocare con Xbox One.

Da oggi potrete infatti scaricare non solo l’intrigante Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly al day-one, ma potrete accedere anche alla versione per Xbox One di Medieval Dynasty, dopo che il titolo era già stato reso disponibile su console next-gen e PC.

Coffee Talk Episode 2 è uno dei nuovi giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass.

Coffee Talk Episode 2 ci vedrà interpretare ancora una volta i panni di un barista in una caffetteria, pronto ad ascoltare le storie dei suoi clienti ed aiutarli con una gustosa bevanda calda: in questo sequel potreste ritrovare anche alcune vecchie conoscenze del primo capitolo, che ricordiamo essere ancora disponibile gratis su Game Pass.

In Medieval Dynasty interpreteremo invece un giovane uomo fuggito dalla guerra in una dura epoca medievale diventare un vero e proprio leader: potrete sviluppare diverse abilità e fondare una vostra dinastia, assicurandovi che possa durare a lungo nel tempo.

Come anticipavamo in apertura, questo titolo era già stato reso disponibile gratuitamente su Xbox Series X|S e PC, ma da questo momento potrete provarlo senza costi aggiuntivi anche nell’apposita edizione per Xbox One.

L’ultimo omaggio disponibile sul servizio in abbonamento è stato rilasciato appena due giorni fa: si tratta di una nuova produzione Xbox Game Studios ambientata nell’universo di Minecraft.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi di dare un’occhiata alla lista completa di giochi gratis in uscita: il servizio in abbonamento ha già confermato l’addio di ben 5 titoli dal 30 aprile.