Xbox Game Pass, annunciati gli ultimi giochi gratis di aprile

Xbox Game Pass ha alzato il sipario sulla seconda ondata di giochi gratis che arriveranno durante il mese di aprile attualmente in corso.

Tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) potranno presto mettere mano a 6 nuovi titoli, incluso un big disponibile dalla giornata del 2 maggio.

Del resto, oggi – in occasione del Day One ufficiale, tutti gli utenti iscritti a Game Pass possono scaricare un nuovo gioco gratis prodotto da Microsoft e pubblicato dagli Xbox Game Studios.

Ora, come riportato anche su ResetEra, è tempo di scoprire gli ultimi giochi che invaderanno il catalogo della Casa di Redmond durante la seconda metà del mese attualmente in corso.

Tra i giochi in arrivo spiccano senza subbio la visual novel Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, seguita dal picchiaduro BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition.

Interessante anche la presenza di The Last Case of Benedict Fox, così come spicca chiaramente anche la conferma dell’arrivo – il 2 maggio – dell’atteso Redfall di Bethesda.

Ecco, poco sotto, tutti i giochi confermati su Xbox Game Pass per la seconda metà del mese di aprile e non solo:

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Console, e PC) – 20 aprile

Medieval Dynasty (Xbox One) – 20 aprile

Homestead Arcana (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 21 aprile

Cassette Beasts (PC) – 26 aprile

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, Console, e PC) – 27 aprile

The Last Case of Benedict Fox (Console e PC) – 27 aprile

Redfall (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 2 maggio

Dopo aver scoperto quali saranno tutti gli omaggi in arrivo per la fine del mese, il servizio in abbonamento ha già confermato l’addio di 5 giochi gratis dal 30 aprile.

Ma non solo: Xbox Store ha anche da poco svelato le nuove promozioni settimanali di aprile, proponendo tanti nuovi giochi in offerta appositamente selezionati per gli utenti.

Queste offerte si aggiungono inoltre agli Sconti di Primavera, di cui vi avevamo già segnalato le migliori proposte: avete avuto modo di spulciarle a dovere?