Xbox Game Pass, disponibile da oggi il nuovo gioco gratis prodotto da Microsoft

In occasione del day-one ufficiale, tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono scaricare a partire da oggi 18 aprile un nuovo gioco gratis prodotto da Microsoft e pubblicato dagli Xbox Game Studios, provando senza costi aggiuntivi un nuovo adattamento ambientato nell’universo di Minecraft.

Stiamo naturalmente parlando di Minecraft Legends, lo spin-off strategico sviluppato da Blackbird Interactive disponibile per molteplici piattaforme, ma che gli utenti PC e Xbox potranno giocare gratuitamente grazie al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che Minecraft Legends «è un ambizioso esperimento che prova a fondere l’estetica e le meccaniche più amate del franchise con quelle tipiche di un gioco strategico in tempo reale»: una formula sicuramente inaspettata per la saga, che potrete provare con mano tra poche ore senza costi aggiuntivi.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, l’accesso al gioco non è stato ancora sbloccato: tuttavia, Microsoft ha già offerto la possibilità di iniziare a scaricare la versione completa in anticipo, così da essere pronti fin dal debutto.

Minecraft Legends è disponibile gratis da oggi su Xbox Game Pass.

In Minecraft Legends interpreterete un eroe impegnato a salvare un pacifico Overworld dalla minaccia dei pericolosissimi Piglin: dovrete raccogliere abbastanza materiali e dimostrare il vostro valore per costruire un esercito con alcune delle creature più celebri della saga, includendo alleanze con Scheletri, Creeper e Zombi.

Complice l’incredibile popolarità del brand Minecraft, lo spin-off strategico ha attirato fin dal momento del suo primo trailer gameplay ufficiale l’attenzione dei fan, arrivando a superare perfino le visualizzazioni ottenute da un “certo” Starfield.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, avrete l’opportunità di giocarci anche in Cloud su dispositivi mobile: un adattamento che vuole spingere i fan storici di Minecraft, ovunque essi siano, a dare una possibilità anche a generi più lontani dalle loro abitudini come quelli strategici.

Non possiamo dunque che lasciarvi augurandovi un buon divertimento, in vista dello sblocco ufficiale che dovrebbe arrivare solo tra poche ore, concludendo ufficialmente la line-up di giochi gratis prevista per la prima metà di aprile.

Siamo invece ancora in attesa di scoprire quali saranno tutti gli omaggi in arrivo per la fine del mese, ma il servizio in abbonamento ha già confermato l’addio di 5 giochi gratis dal 30 aprile.