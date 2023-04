Xbox Game Pass, confermato l’addio di 5 giochi gratis a fine aprile

In attesa di scoprire i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass per le prossime giornate, le app ufficiali del servizio in abbonamento si sono appena aggiornate in questi istanti, svelando la nuova lista di titoli pronti a lasciare il catalogo tra pochi giorni.

Come gli utenti ormai sapranno, non tutti i giochi gratis sono offerti per sempre su Game Pass (lo trovate su Amazon), ma il servizio è spesso in grado di avvertire i fan con circa due settimane di anticipo per le eventuali rimozioni.

Dopo aver controllato noi stessi le app ufficiali presenti su Xbox Series X e su PC dedicate al servizio, possiamo confermare che la sezione “Presto non disponibile” ha appena annunciato ben 5 giochi gratis pronti a dirci addio dalla fine del mese.

La lista di titoli si è rivelata identica sia su console che su PC: presumibilmente non dovrebbero più essere disponibili a partire dal 30 aprile, seguendo la stessa identica calendarizzazione dei precedenti mesi.

Bugsnax è uno dei 5 giochi gratis pronti a lasciare Xbox Game Pass.

Di seguito vi lasceremo alla lista completa di giochi gratis in uscita da Xbox Game Pass a fine aprile: vi consigliamo di consultarla accuratamente e provare questi titoli prima che sia troppo tardi.

Xbox Game Pass: giochi gratis in uscita dal 30 aprile

Bugsnax

Destroy All Humans!

Dragon Quest Builders 2

Tetris Effect Connected

Unsouled

Si tratta di proposte sicuramente molto interessanti, che vale la pena di scaricare prima della fine del mese: se deciderete poi di voler aggiungere permanentemente questi giochi al vostro catalogo, potrete come sempre acquistarli con uno speciale sconto del 20%, a patto di essere abbonati al servizio.

Per il momento non sono stati annunciati ulteriori addii o giochi gratis in arrivo, ma se dovessero emergere ulteriori novità ufficiali vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Per quanto riguarda invece le novità in arrivo, segnaliamo che a partire da domani potrete provare gratuitamente Minecraft Legends al day-one, lo strategico ambientato nel celebre franchise di Mojang che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

In attesa di scoprire tutti gli omaggi disponibili per la fine di aprile, è già stato confermato l’arrivo di un omaggio gratuito fin dal day-one dai suoi stessi sviluppatori.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi una curiosità dedicata: un fan era riuscito a vincere un abbonamento a vita Xbox Game Pass proposto da Microsoft Rewards, ma si è visto costretto a rinunciarvi per una motivazione fin troppo comprensibile.