Se sei alla ricerca di un'avventura colorata, immersiva e con forti influenze da capolavori come The Legend of Zelda e Valheim, allora dovresti assolutamente dare un’occhiata a Echoes of Elysium, un nuovo gioco indie appena approdato su Steam con una demo gratuita.

Sviluppato con uno stile visivo delicato e affascinante, Echoes of Elysium fonde esplorazione, crafting e survival in un mondo procedurale ricco di colori e dettagli.

Al centro dell’esperienza c’è la tua aeronave, interamente personalizzabile, che funge da base mobile e mezzo di trasporto per esplorare le isole sospese nel cielo.

Il gioco si ispira chiaramente a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon), in particolare per l’uso del deltaplano che consente di planare tra le isole e raggiungere nuovi punti di interesse.

Ma le influenze non finiscono qui: chi ha apprezzato Valheim troverà familiare la parte dedicata al crafting, alla costruzione di ambienti e all’esplorazione cooperativa.

La demo disponibile su Steam qui è relativamente breve, ma sufficiente a dare un assaggio delle meccaniche di gioco, della direzione artistica e dell’atmosfera fiabesca dell’universo di gioco.

L’avventura è guidata dalla misteriosa Dea Lethe, e il tuo obiettivo sarà quello di salvare Elysium da una minaccia imminente, guadagnando abilità, costruendo equipaggiamenti e potenziando il tuo personaggio.

Attualmente non c’è una data di uscita fissata per la versione completa di Echoes of Elysium, ma è già possibile aggiungere il gioco alla lista dei desideri su Steam per ricevere aggiornamenti durante lo sviluppo.

Se ami i giochi d'avventura con libertà creativa, esplorazione e uno stile visivo accattivante, questa demo merita sicuramente una prova. Nonostante sia ancora presto per un giudizio definitivo, questa demo promette infatti molto bene.

