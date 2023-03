Xbox Game Pass, confermato il primo gioco gratis che dirà addio ad aprile

In attesa del consueto comunicato ufficiale di Microsoft che ci sveli le novità in arrivo per il prossimo mese, gli utenti abbonati a Xbox Game Pass hanno appena avuto la conferma dell’addio di un gioco gratis dal catalogo, tra meno di un mese.

Gli sviluppatori di The Long Dark hanno infatti annunciato ufficialmente la rimozione del loro popolare survival game dal servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) a partire dal 16 aprile, concludendo così una longeva collaborazione con il catalogo di casa Microsoft.

L’annuncio è arrivato direttamente dal team di Hinderland Studio sul proprio sito ufficiale: Game Rant segnala che l’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, dato che il gioco era presente sul catalogo fin dalla fase Game Preview nel 2015.

La data confermerebbe inoltre che il 16 aprile sarebbe la giornata scelta per i prossimi addii: il catalogo di Game Pass è infatti solito aggiornarsi sempre alla metà e alla fine del mese.

Dopo una lunga fase in early access, il titolo era stato aggiunto definitivamente al catalogo nel lontano 2020: a distanza dunque di circa 3 anni dal suo inserimento sul catalogo, è quasi giunto il momento di dire addio al popolare survival game.

Hinderland Studio ha anche confermato che, come per tutti i giochi presenti su Xbox Game Pass, sarà possibile acquistarlo in sconto prima della sua effettiva rimozione, avvisando gli utenti di ottenere l’imminente DLC soltanto se intendono acquistare il gioco base.

Proprio come accade solitamente per tutti i titoli rimossi dal servizio, non sarà infatti possibile accedere ai contenuti aggiuntivi dopo la rimozione del gioco dal catalogo, a meno che gli utenti non lo abbiano effettivamente aggiunto alla propria raccolta.

Vi consigliamo di provare The Long Dark da adesso prima che sia effettivamente troppo tardi, ma non dimenticatevi anche di consultare la lista di titoli che abbandoneranno il servizio dal 31 marzo.

E le brutte notizie non sono finite qui: nelle scorse ore, Microsoft ha infatti confermato di aver detto ufficialmente stop ai nuovi abbonamenti Game Pass a 1 euro, avvertendo però che stanno pensando a nuove promozioni.

Passando invece a una buona notizia per gli abbonati, vi ricordiamo che proprio a partire dalla giornata di ieri è disponibile un nuovo gioco gratis al day one, arrivato direttamente dagli studi di Sony.