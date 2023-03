Xbox Game Pass, confermato il nuovo gioco gratis al day one di aprile

In attesa che Microsoft sveli in via ufficiale tutti i nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass in arrivo nelle prossime settimane, nelle scorse ore è arrivata un’importante conferma per il prossimo mese: una piccola perla sarà disponibile nel servizio in abbonamento fin dal giorno del lancio ad aprile.

Si tratta di Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly, sequel dell’adorabile visual novel fantasy in cui dovrete ascoltare i problemi dei vostri clienti e aiutarli servendo loro una gustosa bevanda calda: ricordiamo che anche il primo capitolo è attualmente disponibile su Game Pass (trovate l’abbonamento su Amazon).

L’annuncio è arrivato direttamente dalla stessa Xbox con un nuovo trailer ufficiale, che potete vedere voi stessi in apertura: Coffee Talk Episode 2 sarà disponibile sul catalogo gratis fin dal lancio, attualmente previsto per il 20 aprile 2023.

Tra un mese esatto i fan potranno dunque scoprire una nuova intrigante visual novel su Xbox, senza alcun costo aggiuntivo e che ci permetterà di scoprire nuovi personaggi e vecchie conoscenze.

Il fondatore di Chorus Worldwide ha dichiarato in un comunicato stampa di essere entusiasta di poter portare Episode 2 su Xbox Game Pass fin dal giorno del lancio, sottolineando l’importanza del servizio in abbonamento per far scoprire il primo capitolo a numerosi fan (via GameSpot).

Difficile dare torto al team di sviluppo, visto che il servizio è ormai fondamentale per far arrivare giochi al grande pubblico sulle console di casa Microsoft: basti ricordare l’esempio di Wo Long, che ha battuto perfino i numeri di Elden Ring su Xbox al lancio.

Gli sviluppatori si augurano naturalmente che l’annuncio possa servire da stimolo perché alcuni fan possano recuperare anche il primo capitolo, in vista del lancio del sequel: il primo Coffee Talk si era rivelata una vera e propria perla nascosta del servizio e sarà interessante scoprire se anche il secondo episodio riuscirà a conquistare il cuore dei fan.

I fan possono dunque iniziare a segnare sul proprio calendario il 20 aprile, ma non sarà l’unico titolo interessante in arrivo ad aprile: proprio pochi giorni fa è stato infatti confermato l’arrivo di una ex esclusiva PS5, che sarà disponibile una settimana prima del nuovo Coffee Talk.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono già stati confermati i 7 giochi gratis che lasceranno il servizio dal 31 marzo: vi consigliamo di consultare la lista completa e provarli prima che sia troppo tardi.