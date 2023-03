Xbox Game Pass fa volare Wo Long: il lancio del soulslike batte perfino Elden Ring

Se qualche utente dovesse ancora nutrire dubbi sull’efficacia di Xbox Game Pass di portare una nuova IP al grande pubblico, da adesso i giocatori potranno utilizzare anche l’esempio di Wo Long Fallen Dynasty, che grazie all’inclusione nel servizio fin dal day one è già riuscito a ottenere numeri impressionanti al lancio.

Il debutto dell’ultimo soulslike di Team Ninja è infatti riuscito a superare perfino quello di Elden Ring (che trovate invece su Amazon) sulle console di casa Microsoft: un’ulteriore dimostrazione di forza di quello che è ormai un servizio irrinunciabile per chiunque possieda Xbox Series X|S.

TrueAchievements segnala infatti di aver riportato ben 85mila giocatori durante la prima settimana di lancio di Wo Long Fallen Dynasty, contro gli appena 76mila registrati da Elden Ring: considerando che l’opera di FromSoftware si è rivelato uno dei migliori giochi di tutto il 2022, si tratta di un risultato da non sottovalutare.

È chiaro che questo non significhi che il numero effettivo di utenti che scelgano di giocarci fino alla fine rimanga tale, come dimostrato dal fatto che solo 1 giocatore su 3 è riuscito a battere il primo boss, ma è comunque una conferma dell’importanza che Xbox Game Pass ricopre nell’arrivare al grande pubblico.

Wo Long su Xbox ha raggiunto più utenti nella prima settimana di Elden Ring.

La redazione di TrueAchievements sottolinea che, per fare un confronto con altre produzioni di FromSoftware, secondo i dati in loro possesso Dark Souls 3 aveva raggiunto “solo” 35mila persone nella prima settimana, oltre la metà in meno rispetto a quanto fatto da Wo Long Fallen Dynasty.

Naturalmente resta ancora da capire se questi numeri resteranno costanti nel tempo: se Elden Ring è continuato a crescere nel tempo, diventando uno dei più grandi fenomeni videoludici dell’ultimo anno, forse lo stesso non si potrà dire di Wo Long, che può comunque ritenersi soddisfatto da questi risultati.

Il pubblico Xbox ha dimostrato di guardare costantemente con grande attenzione le nuove IP in arrivo su Xbox Game Pass, scegliendo dunque di dare una chance alle produzioni più importanti fin dal day one: dopo questi risultati, sarà interessante capire se altre produzioni di terze parti riusciranno a raggiungere lo stesso traguardo. E chissà che altri sviluppatori non si sentano incoraggiati nel seguire questa strada.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «Team Ninja riesce ancora una volta a centrare il bersaglio, ma sta chiaramente campando di rendita riciclando continuamente la stessa formula di successo da ben sei anni».

Se siete curiosi di intraprendere anche voi questa avventura così impegnativa, abbiamo preparato per voi una guida completa con tutte le informazioni di cui avrete più bisogno.