Xbox Game Pass, arriva il supporto a dual screen e giroscopio

Xbox Game Pass è sicuramente la punta di diamante dei prodotti gaming di Microsoft: il colosso americano sta cercando di portare la sua idea di gioco ovunque, su ogni piattaforma possibile.

Grazie soprattutto a xCloud, la funzionalità cloud gaming di Game Pass, l’azienda è infatti ormai sbarcata anche su mobile, e presto potrebbe arrivare anche su PC.

Microsoft vuole però adattarsi alla maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato: per questo motivo, come riportato da Game Rant, è stato fatto nelle ultime ore un altro importante passo in avanti.

La versione beta dell’app Xbox Game Pass è stata infatti aggiornata per aggiungere il supporto alla funzionalità dual-screen touch, in particolare per poter essere utilizzata sullo smartphone Microsoft Surface Duo.

Microsoft sta sperimentando un nuovo modo di giocare su mobile con Xbox Game Pass.

Grazie al doppio schermo, il gioco vero e proprio occuperà infatti lo schermo superiore, mentre i controlli da utilizzare compariranno su quello inferiore.

In questo modo il vostro dispositivo diventerà una vera e propria console portatile, che renderà giocare in mobilità molto più facile.

Alcuni dei giochi presenti su Xbox Game Pass, come Gears 5, sono inoltre in grado di utilizzare i controlli di movimento a proprio vantaggio, utilizzando il giroscopio dello smartphone.

Non tutti i titoli del catalogo hanno invece accesso al doppio schermo, ma alcuni dei più importanti hanno già iniziato a sfruttarli: oltre al già citato Gears 5 troveremo, per esempio, Minecraft Dungeons, Streets of Rage 4 ed Hellblade Senua’s Sacrifice.

Gli sviluppatori avranno libera scelta se decidere di adottare questo sistema di controlli oppure no: la speranza di Microsoft naturalmente è che gli smartphone dual-screen diventino più popolari nel prossimo futuro, così da incentivare l’utilizzo di questa feature.

Per gli utenti PC nella giornata di ieri è invece arrivata una graditissima sorpresa: la versione di Nier Automata inclusa con l’abbonamento è migliore di quella venduta su Steam.

I giocatori PC potranno inoltre usufruire dell’immenso catalogo di Electronic Arts, grazie all’inclusione di EA Play sul servizio.