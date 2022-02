Xbox Game Pass a un prezzo imperdibile su Amazon! Due mesi al prezzo di uno!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che vi propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che è stato lanciato anche uno sconto molto interessante relativo all’abbonamento Xbox Game Pass per PC, che vi consente di risparmiare considerevolmente sul suo acquisto.

Come vi dicevamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare l’abbonamento Xbox Game Pass per PC di due mesi, che potete portarvi a casa a soli 9,99€, rispetto agli usuali 19,98€ di listino, con uno sconto del 50%!

Xbox Game Pass per PC garantisce l’accesso a un catalogo di oltre 200 titoli in continuo aggiornamento, inclusi dal day one tutti i giochi provenienti dai team interni di Microsoft (come i brand di Gears, Halo e Forza Horizon). Gli abbonati a Xbox Game Pass hanno a disposizione il catalogo EA Play per avere accesso a numerosi titoli del franchise più o meno recenti senza un ulteriore esborso come Star Wars Jedi: Fallen Order, Battlefield V e The Sims 4.

Xbox Game Pass per PC consente anche di accedere a offerte esclusive per acquistare i videogiochi a prezzo scontato. Con un’enorme varietà di giochi di ogni genere e nuovi titoli aggiunti continuamente, Xbox Game Pass per PC vi fornirà la possibilità di avere sempre qualcosa con sui giocare.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

