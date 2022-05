Xbox Game Pass, 7 giochi gratis lasciano il servizio, oggi

Xbox Game Pass ormai da tempo ci offre la possibilità di provare tantissimi giochi gratis, tanto che anche il prossimo mese di giugno promette di essere molto interessante. Purtroppo, però, oggi è l’ultimo giorno utile per riscattare 7 titoli di un certo peso.

Il servizio in abbonamento di Microsoft (a cui vi potete iscrivere anche su Amazon), offre ogni mese un bel po’ di perle niente male, da scaricare grazie all’abbonamento.

Il mese di maggio del resto si è dimostrato da subito molto interessante, con una selezione di giochi davvero succulenta.

Purtroppo, però, alla fine del mese dovremo dire addio a un ben gruppo di giochi, disponibili solo ed esclusivamente per le prossime ore, prima della loro totale cancellazione.

Come confermato anche da Game Rant, sette giochi lasceranno Xbox Game Pass a partire dalla giornata di domani, 1 giugno.

Oggi, quindi, è l’ultimo giorno utile per poter riscattare i titoli in questione, che trovate elencati poco sotto:

EA Sports NHL 20 (Console)

Farming Simulator 19 (Cloud, Console, e PC)

Knockout City (Console e PC) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Console, e PC)

Spellforce 3: Soul Harvest (PC)

Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console, e PC)

Yes, Your Grace (Cloud, Console, e PC)

Oltre a Farming Simulator 19 e al divertente Knockout City, a lasciare spazio ai nuovi arrivati troviamo purtroppo anche Resident Evil 7, vero e proprio big della saga di survival horror Capcom, nonché predecessore dell’amato Resident Evil Village.

Il nostro consiglio è quindi quello di non perdere tempo e procedere al download, prima di riscattare le novità di giugno.

Restando in tema, dopo l’imminente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, potrebbero esserci novità importanti in arrivo su Xbox Game Pass in merito al franchise di Call of Duty.

Parlando della “concorrenza”, in queste ore potrebbero essere stati svelati con anticipo i giochi gratis disponibili su PlayStation Plus a giugno.